Животински протеин срещу растителен: Кой е по-полезен

От растежа на мускулите до клетъчното възстановяване, протеините захранват всичко в тялото. Не всички протеини обаче са създадени еднакви. Дебатът между животинските и растителните протеини отдавна продължава. Е, не става въпрос само за вкус или етика, а за това кой източник осигурява хранителните вещества, от които наистина се нуждае тялото.

Животински срещу растителни протеини: Определение и източници

Протеините са изградени от аминокиселини, които са градивните елементи, които тялото използва за мускули, ензими, хормони и други. Както животинските, така и растителните протеини притежават уникални характеристики и хранителни профили.

Животински протеини: Това са протеини, получени от животински източници. Често срещани източници включват: меса като говеждо, свинско, агнешко, птиче месо, риба и морски дарове. Млечни продукти като мляко, сирене, кисело мляко също попадат в тази категория.

Ключови хранителни фактори, които се различават

Аминокиселини - Те са от съществено значение за растежа и възстановяването на мускулите.

Животинските протеини осигуряват всичките девет незаменими аминокиселини.

Растителните протеини често се наричат ​​непълни, тъй като им липсва още една аминокиселина.

Смилаемост - Според проучванията, протеините с по-висока смилаемост са свързани с по-добри здравословни резултати.

Животинските протеини обикновено имат по-висока смилаемост.

Растителните протеини понякога имат по-ниска смилаемост.

Други хранителни вещества.

Животинските протеини често се предлагат с микроелементи като хем желязо, витамин B12, цинк и в някои случаи омега-3 мастни киселини.

Растителните протеини се предлагат с фибри, антиоксиданти, полифеноли и други фитонутриенти; те са склонни да бъдат с по-ниско съдържание на наситени мазнини и холестерол.

Какво показват изследванията

Мускулен растеж и сила

Систематичен преглед, публикуван в NIH , установи, че в сравнение с животинския протеин, растителният протеин води до малко по-малко увеличение на мускулната маса. Растителните протеини все още могат да поддържат ефективно мускулния растеж, ако се консумират в адекватни количества или се комбинират, за да осигурят всички есенциални аминокиселини.

Сърдечно-съдово и метаболитно здраве

Проучване на JAMA показва, че диетите с високо съдържание на растителни протеини са свързани с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2 и обща смъртност. Това заключава, че животинските протеини могат да дадат леко предимство за мускулния растеж, докато растителните протеини предлагат силни ползи за здравето на сърцето, дълголетието и устойчивостта.

Изберете правилния протеин въз основа на вашите цели

Въпреки че както животинските, така и растителните протеини могат да задоволят хранителните нужди, „по-добрият“ избор зависи от вашите цели, здравни приоритети и хранителни предпочитания.

За изграждане на мускули и сила, фокусирайте се върху животинските протеини, тъй като те осигуряват всички незаменими аминокиселини в идеални съотношения и са лесно смилаеми, което спомага за максимизиране на синтеза на мускулни протеини.

Ако вашият фокус е по-добро здраве на сърцето и дълголетие, фокусирайте се върху растителните протеини, тъй като по-високият прием на растителни протеини е свързан с по-нисък холестерол, кръвно налягане, сърдечно-съдов риск и смъртност.