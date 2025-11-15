Неща, които трябва да изхвърлите от незабавно от дома си: Блокират паричния поток

Всеки ги има у дома и те само блокират късмета и паричния поток - фън шуй съветва да ги изхвърлите бързо.

Вашият дом не е само стени и мебели - той е пространство, където циркулира енергията. Според принципите на фън шуй и древните вярвания, това, с което се обграждате, има огромно влияние върху вашето здраве, взаимоотношения и дори портфейл. Понякога е достатъчно само да се отървете от няколко неща, за да усетите вълна от свежест и да се отворите за просперитет . Готови ли сте да разопаковате?

Казват, че домът помни емоциите ни, а предметите, които се натрупват в него, не само прах, но и застояла енергия. Мъртвите растения, повредените предмети или празните контейнери символизират липса, болест и запушване на потока на просперитет. Точно както една река трябва да тече, за да бъде животворяща, така и нашата околна среда се нуждае от почистване. Като изхвърляме неща, които блокират потока, ние освобождаваме място за нови неща - по-здравословни, по-лесни и по-хармонични. И се отваряме за всички хубави неща, които съдбата ни е приготвила. Ако искате да отблокирате финансовия си поток, да прогоните всеки обременяващ лош късмет и да се почувствате по-добре - време е за основно почистване.

Ето списък с неща, които вероятно затрупват жилищното ви пространство и си струва да се отървете от тях веднага.

Помислете дали имате тези предмети в дома си. Претърсете шкафовете, рафтовете и чекмеджетата си за предмети от списъка по-долу и се насладете на обновено усещане за енергия и лекота.

Отървете се от тях възможно най-скоро, за да отключите добра енергия в дома си:

1. Стари играчки

с каквото са си играли децата ни - те носят енергията на миналото, която може да изкриви новото и да блокира по-нататъшното развитие. Дарете ги на нуждаещите се, на деца от вашето семейство или ги занесете в институция, която ще ги използва.

2. Неносени обувки

Често се случва. Купете си обувки, които харесвате, но не ви стават или са малко тесни/хлабави. Стоят неносени с месеци, дори години, защото „е жалко да ги изхвърлите“. Струва си да ги продадете или подарите, защото симмолизират застой и липса на движение в живота.

3. Повредени дрехи

Няма да носиш тази блуза отново, защото има дупка от молец. Или пуловер, който започва да се разплита. И въпреки това, от сантименталност, я държиш в гардероба, правейки грешка. Такива дрехи влияят на самочувствието ти.

4. Повредени портфейли

Ако вече сте подменили портфейла си или на любим човек с нов и сте запазили стария заради сантименталната му стойност, вие умишлено блокирате просперитета и парите, които бихте могли да имате. Ключът е да се отървете от този нещастен „сувенир“.

5. Повредена електроника

Домакински уреди, потребителска електроника – всички онези стари телефони, музикални плейъри, слушалки, които не работят, дори зарядни устройства и стари миксери. Всичко това е така наречената „мъртва енергия“, която пречи на навлизането на нещо ново и ви държи заседнали, неспособни да растете.

6. Празни саксии или вази за цветя

Празните саксии и вази символизират празнота и липса на развитие. Премахнете ги от дома си. Можете да изсипете малки монети в празна ваза, за да отблокирате финансовия поток.

7. Празни аквариуми

Няма значение дали останките са от хамстер или риба. Съд, свързан с вода или поток от пари, ще възпрепятства просперитета, когато е празен и неактивен.