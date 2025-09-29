Идват интензивни валежи, а после? Николай Василковски с прогноза за началото на октомври

Четвъртък и петък, както и събота (0т 2 до 4 октимври) времето ще е най-динамично. Очакват ни много валежи. Най-интензивни ще са дъждовете по Черноморието и може да се активизират свлачища. Това обаче ще компенсира безводието. След този период следва един сравнително дълъг период със слънчево време и температури, които ще се повишат – от 15 до 20 и над 20 градуса. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Седмицата започва с валежи, който по-късно през деня ще спират. Температурите ще са между 15 и 20 градуса. Във вторник и сряда облачността ще е променлива с чести слънчеви разкъсвания.

Ранните прогнози предвиждат напоителни есенни дъждове почти в цялата страна от 2 до 4 октомври. В по-високите масиви на Западна и Централна България ще вали сняг. В някои райони количествата дъжд може да достигнат между 50 и 100 литра на кв. м за трите дни.

Температурите ще се понижат – сутрин ще е от 5 до 10 градуса, следобед – от 10 до 15 градуса.

След дъжда и захлаждането предстои затопляне с повече слънце и без съществен валеж. Втората седмица на октомври ще е слънчева. Температурите ще са в свежия есенен диапазон – призори от 5 до 10 градуса, следобед – между 15 и 20, в някои от дните тук-там до 22-23 градуса.