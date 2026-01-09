Крушарски за Ботев Пловдив: Няма нужда от толкова много реване, язовирите вече са пълни

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде цветущо интервю пред колегите от "Тема Спорт" в типичния си стил. Бизнесменът се изказа по повод искането на градския съперник Ботев за промяна на датата на двубоя между двата отбора от 1/4-финалите за Купата на България. Крушарски бе категоричен, че срещата ще се проведе на "Лаута". По негови думи "канарчетата" много ревали, а вече нямало нужда, защото язовирите били пълни.

Крушарски отвърна на Филипов

„Ботев винаги искат нещо. Сълзите вече не са им нужни, защото язовирите се напълниха. Няма нужда от толкова много реване. Аз не зная на кого му пречи мачът да се играе според предварителните дати?! На мен не ми пречи… Щом е определено на 12 февруари, ще играем на 12 февруари и точка. Може да му предадете на господин Филипов, че аз съм от Говедарци, а не от Говедаре. Нещо се е объркал. Мога да му кажа – много поздрави, на 12 февруари ще играем на нашия стадион“, заяви Крушарски.

„Ще взимаме само българи, млади момчета. Това ще ни е селекцията и с нея отборът ще върви напред. Целта е ясна – борба докрай. Докъдето стигнем, дотам, но ще гоним Европа. Всички се борим за Европа. С единия крак влезнахме, но с другия сме още отвън. Парите ги докарахме вече в евро, но само с хартийки не става. Трябва бачкане, бачкане… Икономика ни е нужна. Това е спасението“, завърши в типичния си стил собственикът на "черно-белите".

