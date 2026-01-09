Войната в Украйна:

Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград

09 януари 2026, 14:22 часа 356 прочитания 0 коментара
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград

Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград, което беше въведено заради обстановката в региона от проливните валежи и липсата на питейна вода в над 20 населени места в общината. Всички населени места, както и най-засегнатият в Крумовград квартал „Дружба“, вече имат вода. Единствено село Златолист все още е без водоподаване, но се работи по отстраняване на проблема, като там има съмнение за скъсан водопровод.

ОЩЕ: Ситуацията в Крумовград - все още няма ток и вода на определени места

Частичното бедствено положение в община Крумовград бе обявено на 7 януари. Причина за липсата на вода бе заливането от високи нива и преливане на река Крумовица на общо 4 помпени станции, снабдяващи абонатите на над 20 села и град Крумовград. Измерените количества валежи в родопската община за 48 часа на 7 и на 8 януари достигнаха 280 литра на квадратен метър в село Токачка, а за самия Крумовград за същия период количествата надхвърлиха 160 литра на квадратен метър. 

Заради частичното бедствено положение, 8 януари бе неучебен в общината, а за 9 януари общината осигури водоноски и минерална вода за подсигуряване на столовото хранене в училища и детски градини.

ОЩЕ: Заради проливните дъждове: Обявиха частично бедствено положение в Крумовград

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още през вчерашния 8 януари на територията на общината започнаха дейности по разчистване и възстановяване на пораженията. Тепърва предстои остойностяване на щетите, като от общината ще търсят подкрепа за възстановяване на откъснатият път за село Бук, махала Лъжичник. Ще се търси финансова подкрепа и за дейности по основите на моста над река Крумовица, който свързва града от двете страни на реката.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Наводнение Крумовград частично бедствено положение
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес