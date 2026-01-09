Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота

Оранжеви и жълти кодове за дъжд, сняг и поледици е обявен за събота в цяла България. През следаващото денонощие на много места в Западна България ще вали дъжд и сняг, ще има условия за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, значителни количества ще има в крайните южни райони. Късно следобед в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, ще се образуват поледици.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в София – около минус 3 градуса, а максималните - ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София – около 3 градуса. Ще духа до умерен вятър от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад, в Източна България от североизток и с него ще нахлува студен въздух.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 8-12 градуса.

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще продължат, в Северна България и в планините снежната покривка ще нараства.