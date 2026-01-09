Спорт:

Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота

09 януари 2026, 14:38 часа 300 прочитания 0 коментара
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота

Оранжеви и жълти кодове за дъжд, сняг и поледици е обявен за събота в цяла България. През следаващото денонощие на много места в Западна България ще вали дъжд и сняг, ще има условия за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, значителни количества ще има в крайните южни райони. Късно следобед в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, ще се образуват поледици.

ОЩЕ: Ледена прогноза от проф. Георги Рачев: Идва ли и затопляне?

Минималните температури утре ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в София – около минус 3 градуса, а максималните - ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София – около 3 градуса. Ще духа до умерен вятър от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад, в Източна България от североизток и с него ще нахлува студен въздух.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 8-12 градуса.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Голям студ няма да берем": Симеон Матев за задаващия се студен фронт на хоризонта

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще продължат, в Северна България и в планините снежната покривка ще нараства.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
сняг дъжд прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес