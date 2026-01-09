Лайфстайл:

Две добри новини за емблематичен български тим

Ръководството на Спартак Варна съобщи две добри новини на своите фенове. На официалната си страница "соколите" написаха, че световната футболна централа ФИФА е вдигнала забраната за картотекиране на нови играчи в клуба, тъй като варненци са изплатили задълженията към бившия си играч Кристиян Илич. В същото време на "Коритото" пристигна втори нов футболист. Неговото име е Петър Принджев.

Спартак вече няма забрана от ФИФА

От варненския клуб добавиха, че падането на забраната от ФИФА е ключово, защото ще позволи на ръководството да продължи да работи по селекцията през този трансферен прозорец. "Само допреди няколко месеца всичко това изглеждаше невъзможно и съдбата на клуба беше неясна, но благодарение на постоянна работа, вяра и общите ни усилия, както и на кампанията за набиране на средства, вървим напред и сме още по-мотивирани", написаха от Спартак на своята страница във Фейсбук.

Окачените бутонки

Иначе Петър Принджев е централен нападател на 21 години. Юноша е на Сливен и идва от отбора на Ямбол 1915. Висок е 176 сантиметра. През есенния полусезон реализира 10 гола. "Принджев е един от родните ни таланти, който със силното си представяне привлече вниманието на водещи клубове. Той предпочете да продължи развитието си в Спартак Варна, където ще има възможността да работи в стабилна среда и да направи следващата важна стъпка в кариерата си", се казва в съобщението в официалната страница на Спартак във Фейсбук.

Джем Юмеров
