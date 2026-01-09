Спорт:

Потвърдено: Лудогорец си връща голова машина

09 януари 2026, 14:56 часа 216 прочитания 0 коментара

Лудогорец ще си върне голова машина за пролетния дял от първенството. Става въпрос за бившия централен нападател на „орлите“ Руан Крус. Новината бе потвърдена от спортния директор на 14-кратния шампион на България – Георги Караманджуков. Той говори пред медиите след днешната среща между ръководството на БФС и представители на родните клубове, на която бе обсъдено бъдещето на футбола у нас.

Руан Крус се завръща в Лудогорец

Георги Караманджуков сподели, че Лудогорец ще си върне Руан Крус. В момента централният нападател минава задължителните медицински прегледи, след което ще бъде представен официално от разградчани и ще замине за подготвителния лагер на тима, който се провежда в Турция. Караманджуков също така благодари на настоящия клуб на офанзивния футболист – бразилския Ботафого.

„Ще вземем футболисти, които може да ни помогнат. Руан в момента минава прегледи, взимаме го при изключително изгодни условия. Благодаря на Ботафого“, обясни Георги Караманджуков.

Руан Крус Руан Секо

Бразилецът вкара 30 гола в 84 мача за „орлите“

Руан Крус пристигна в Лудогорец през лятото на 2023 година от бразилския Сантос. Първоначално той бе под наем в тима от Разград, но след само шест месеца „орлите“ решиха да откупят правата му. Нападателят изигра общо 84 мача за родния шампион във всички турнири, в които се отчете с 30 попадения и 13 асистенции.

Отличното му представяне с екипа на Лудогорец му донесе трансфер в Ботафого срещу 10 милиона евро. Кариерата на нападателя в Бразилия обаче не потръгна като през последните няколко месеца той бе под наем в американския Реал Солт Лейк. Зад Океана Крус отново не впечатли и трябваше да се завърне в родината си преди да стане ясно, че ще подсили Лудогорец.

Бойко Димитров
