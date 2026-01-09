Потвърдено: Лудогорец си връща голова машина

Лудогорец ще си върне голова машина за пролетния дял от първенството. Става въпрос за бившия централен нападател на „орлите“ Руан Крус. Новината бе потвърдена от спортния директор на 14-кратния шампион на България – Георги Караманджуков. Той говори пред медиите след днешната среща между ръководството на БФС и представители на родните клубове, на която бе обсъдено бъдещето на футбола у нас.

Руан Крус се завръща в Лудогорец

Георги Караманджуков сподели, че Лудогорец ще си върне Руан Крус. В момента централният нападател минава задължителните медицински прегледи, след което ще бъде представен официално от разградчани и ще замине за подготвителния лагер на тима, който се провежда в Турция. Караманджуков също така благодари на настоящия клуб на офанзивния футболист – бразилския Ботафого.

„Ще вземем футболисти, които може да ни помогнат. Руан в момента минава прегледи, взимаме го при изключително изгодни условия. Благодаря на Ботафого“, обясни Георги Караманджуков.

Бразилецът вкара 30 гола в 84 мача за „орлите“

Руан Крус пристигна в Лудогорец през лятото на 2023 година от бразилския Сантос. Първоначално той бе под наем в тима от Разград, но след само шест месеца „орлите“ решиха да откупят правата му. Нападателят изигра общо 84 мача за родния шампион във всички турнири, в които се отчете с 30 попадения и 13 асистенции.

Отличното му представяне с екипа на Лудогорец му донесе трансфер в Ботафого срещу 10 милиона евро. Кариерата на нападателя в Бразилия обаче не потръгна като през последните няколко месеца той бе под наем в американския Реал Солт Лейк. Зад Океана Крус отново не впечатли и трябваше да се завърне в родината си преди да стане ясно, че ще подсили Лудогорец.

