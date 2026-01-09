Боримиров: Имаме информация, че са се стимулирали отбори срещу Левски. Който има излишни пари, да дава!

Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров даде интересно интервю след срещата между клубовете от Първа лига, БФС и БПФЛ.

„Наистина беше ползотворна, ще бъде хубаво и в бъдеще по-често да се виждаме, да говорим неща, които касаят българския футбол. Нямаше хора или клубове против, всеки един иска да присъства на мачове на любимия си клуб. Взехме решение мачовете изцяло да се играят през уикенда. Догодина и мачовете са по-малко. В този ред на мисли мачовете през февруари ще започнат по-късно, но ще ги играем до 20 декември“, заяви Боримиров след среща в БФС.

„Надявам се, искрено вярвам във феърплея. Ние, като клуб, винаги сме били изрядни. Останалите сами могат да си опетнят честта или да вървят в правилната насока. Разбира се, че очакваме. Доста клубове ще скочат, имаме информация, че са се стимулирали отбори срещу нас. Който има излишни пари, да дава“, допълни той.

„Аз мисля, че Георги Иванов е човекът, който трябва да вземе това решение. Искаме съдиите да свирят това, което се случва на терена, нищо повече. Всички съдии, които искат да имат доверието на водещите клубове, а и не само, никой няма да има против никой съдия. Аз не мога да се сетя Левски да е давал някога нещо на някой, за другите не мога да кажа. Трансферният прозорец знаете кога се отваря, не мога да ви обещая на 100 процента, работим в тази насока“, обяси специалистът.

„Към момента нямаме оферти. Кога ще пристигнат и дали – това е отделен въпрос. Ние не може да правим промени от днес за утре. Изпълкомът взима решения. Ние ще предложим за следващия сезон да започне първенството по-късно февруари", завърши директорът на Левски.