"Иновативно" асфалтиране в Поморие - директно върху пясъка (СНИМКИ)

Пореден абсурд с пътното строителство у нас, този път от Поморие. В социалните мрежи циркулират снимки и сигнали от граждани, които се възмущават от начина, по който се извършват ремонтни дейности в района между Музея на солта и детската градина в Поморие.

От снимките и видеата в мрежата е видно, че асфалт се полага директно върху пясъчна, кална и мокра основа. Това поражда сериозни въпроси у местните хора относно качеството на изпълнението и спазването на строителните изисквания.

Поморийци коментират онлайн почудата си дали това е нормална практика и изпълняват ли се ремонтите според необходимите стандарти. Също така мнозина повдигнаха въпроса колко време ще издържи подобна настилка.

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"Кадри от "иновативно" асфалтиране в Поморие. Направо върху пясъка", написа и Николай Попов, лидер на гражданско движение "Сияние".

"Това вече е върха на простотията, то бива, бива, но до такава степен да се краде и да се рискува човешки живот, за да има повече за разпределяне", пише гневен мъж.

"Те после го навиват на руло и прибират за следващият сезон", шегува се пък друга потребителка в мрежата.

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