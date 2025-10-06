Извънредно: Червен код за наводнения в Бургас и Варна до сряда заради циклон от топла морска вода (КАРТА)

Червен код обяви НИМХ за интензивни валежи в 8 области за вторник – 7 октомври. Сред тях е Бургас, който пострада от пороите миналия петък, което доведе до евакуация на ваканционно селище "Елените" и извънредно положение в редица населени места. Трима загинаха, сред които и полицай, а жандармеристи вече четвърти ден помагат за овладяване на тежката ситуация по Южното Черноморие.

На този фон синоптиците от Meteo Balkans предупредиха за задаващи се нови наводнения и то отново в същите райони. "Интензивните валежи ще се образуват заради по-топлата черноморска вода. Циклонът ще засмуква огромно количество влага, която ще се насочи към нашата страна. Очакваните валежи ще бъдат конвективни и стациониращи – подобни на тези от 3 октомври. Още на 3 октомври, след бедствието, споменахме за този циклон", пишат синоптиците.

Къде ще бъдат най-значителните валежи?

Очакваните валежи ще са в района на Бургас, нос Емине, Варна и между Балчик и Каварна. За период от три часа количеството дъжд ще надмине 30–40 л/кв.м., предупреждават още климатолозите.

Иначе през следващото денонощие ще се задържи облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 10° и 15°.

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните – между 5° и 10°. През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. Дневните температури ще се повишават.

