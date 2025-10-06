Войната в Украйна:

Извънредно: Червен код за наводнения в Бургас и Варна до сряда заради циклон от топла морска вода (КАРТА)

06 октомври 2025, 15:05 часа 419 прочитания 0 коментара
Извънредно: Червен код за наводнения в Бургас и Варна до сряда заради циклон от топла морска вода (КАРТА)

Червен код обяви НИМХ за интензивни валежи в 8 области за вторник – 7 октомври. Сред тях е Бургас, който пострада от пороите миналия петък, което доведе до евакуация на ваканционно селище "Елените" и извънредно положение в редица населени места. Трима загинаха, сред които и полицай, а жандармеристи вече четвърти ден помагат за овладяване на тежката ситуация по Южното Черноморие.

На този фон синоптиците от Meteo Balkans предупредиха за задаващи се нови наводнения и то отново в същите райони. "Интензивните валежи ще се образуват заради по-топлата черноморска вода. Циклонът ще засмуква огромно количество влага, която ще се насочи към нашата страна. Очакваните валежи ще бъдат конвективни и стациониращи – подобни на тези от 3 октомври. Още на 3 октомври, след бедствието, споменахме за този циклон", пишат синоптиците.

Още: Червен код за обилни валежи по Черноморието (КАРТА)

Къде ще бъдат най-значителните валежи?

Очакваните валежи ще са в района на Бургас, нос Емине, Варна и между Балчик и Каварна. За период от три часа количеството дъжд ще надмине 30–40 л/кв.м., предупреждават още климатолозите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Идват 48 часови валежи: Синоптикът Анастасия Стойчева предупреди къде ще е най-опасно

Иначе през следващото денонощие ще се задържи облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 10° и 15°.

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните – между 5° и 10°. През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. Дневните температури ще се повишават.

Още: Загинали след огромните наводнения на "Елените", свидетели споделят шокиращи кадри (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Наводнение наводнения прогноза за времето времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес