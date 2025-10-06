Идват 48 часови валежи: Синоптикът Анастасия Стойчева предупреди къде ще е най-опасно

Циклон носи нови валежи у нас. Той минава през същата траектория, както и миналата седмица. Ще засегне много Източна България. Очакваме значителни количества дъжд – повече и по-продължителни от миналата седмица. Очакваме обилни валежи повече от 48 часа. На 7 октомври циклонът ще се изнесе към Черно море и количествата дъжд ще да над 150 литра на квадратен метър. Няма да има проблем с големите реки, но ще има проблеми с малките дерета. Тази прогноза за времето направи синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Прогноза за времето - 6 октомври 2025 г. (понеделник)

Тя обясни, че обстановката изобщо не е за подценяване. Причината е, че почвата вече е много напоена. „Тя може да поеме още дъждове, но където има бетон ще има проблеми“, предупреди Стойчева.

Очаква се дъждовете да започнат да спират и в четвъртък обстановката да започна да се нормализира. Температурите ще започнат да се покачват. „В неделя изведнъж ще се стопли. Ще имаме и хубави дни и дано да няма проблеми след дъжда“, надява се тя.

Времето днес

За цяла Южна България днес е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за опасно време. В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.

ОЩЕ: Оранжев код в Южна България за значителни валежи

Влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие като за утре е обявена на-високата опасност - червен код за Черноморието, като са възможни наводнения, разливи на реки и прииждане на дерета.