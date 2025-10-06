Войната в Украйна:

Идват 48 часови валежи: Синоптикът Анастасия Стойчева предупреди къде ще е най-опасно

06 октомври 2025, 07:41 часа 308 прочитания 0 коментара
Идват 48 часови валежи: Синоптикът Анастасия Стойчева предупреди къде ще е най-опасно

Циклон носи нови валежи у нас. Той минава през същата траектория, както и миналата седмица. Ще засегне много Източна България. Очакваме значителни количества дъжд – повече и по-продължителни от миналата седмица. Очакваме обилни валежи повече от 48 часа. На 7 октомври циклонът ще се изнесе към Черно море и количествата дъжд ще да над 150 литра на квадратен метър. Няма да има проблем с големите реки, но ще има проблеми с малките дерета. Тази прогноза за времето направи синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Прогноза за времето - 6 октомври 2025 г. (понеделник)

Тя обясни, че обстановката изобщо не е за подценяване. Причината е, че почвата вече е много напоена. „Тя може да поеме още дъждове, но където има бетон ще има проблеми“, предупреди Стойчева.

Очаква се дъждовете да започнат да спират и в четвъртък обстановката да започна да се нормализира. Температурите ще започнат да се покачват. „В неделя изведнъж ще се стопли. Ще имаме и хубави дни и дано да няма проблеми след дъжда“, надява се тя.

Времето днес

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За цяла Южна България днес е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за опасно време. В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.

ОЩЕ: Оранжев код в Южна България за значителни валежи

Влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие като за утре е обявена на-високата опасност - червен код за Черноморието, като са възможни наводнения, разливи на реки и прииждане на дерета.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Валежи опасно време дъжд прогноза за времето дъждове Анастасия Стойчева
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес