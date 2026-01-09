Най-важните новини за деня: 9 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 януари 2026 г.

РАДЕВ ОБЯВИ КОГА ЩЕ ВРЪЧИ ПЪРВИЯ МАНДАТ

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на 12 януари (понеделник) в 10 часа. Той ще бъде даден на най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"НА ИЗБОРИТЕ СМЕ САМИ СРЕЩУ ВСИЧКИ": БОРИСОВ РАЗКРИ КАКВО ЩЕ ПРАВИ ГЕРБ С ПЪРВИЯ МАНДАТ (ВИДЕО)

ГЕРБ вземе, но веднага ще върне проучвателния мандат за съставяне на правителство. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов по време на посещение във Враца, излъчвано на живо в профила му във Facebook. По думите му очакваните предсрочни парламентарни избори няма да решат политическата криза, а напротив – ще я задълбочат. "Хаосът и омразата между партиите ще бъдат още по-големи. Няма политическа класа, с която да се разбереш", заяви Борисов.

НЕ МОЖЕ ДА УВОЛНИШ НЯКОГО, КОЙТО СИ ВЪРШИ РАБОТАТА: ВЛАДИМИР ЙОНЧЕВ ЗА ИНИЦИАТИВАТА “ВОДЕЩИЯТ ТВЪРДЕ МНОГО ПИТАШЕ“ (ВИДЕО)

Не може да уволниш някой, който добре си върши работата. Това каза в предаването Студио Actualno главният редактор на сайта OFFNews Владимир Йончев. Поводът – свалянето от ефир и последвалото уволнение на журналистката от bTV Мария Цънцарова, а причината - традиционният за България отстрел на неудобни журналисти под политически или икономически натиск. В самия край на годината 36 совобдни медии и отделни колеги се обединиха в инициативата “Водещият твърде много питаше“ в подкрепа на уволнените или свалени от ефир под политически натиск журналисти. Actualno.com е една от медиите, които безусловно подкрепят кампанията.

ТАТЕ ЩЕ МИ КУПИ КОЛЕЛО, АМА ДРУГ ПЪТ: ПОРЕДНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА Е "ЗА ПОСЛЕ"

Няма да ги има 6 задачи от природните науки – но учениците не могат да трансформират една практическа ситуация в математическо уравнение (израз), справят се по-добре директно с уравненията. Природните науки са много пренебрегнати – в VIII клас се фиксираме върху български език, литература и математика, после има фиксация често върху чужд език. Трябва да има решаване на интегрални задачи, но очевидно тази промяна трябва да дочака по-добри време. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев пред БНТ след като съдът се намеси в реформата му за промяна на матурите след VII клас

ИГРА НА КРИЕНИЦА С ДРОГАТА: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ОБЯВИ КОЛКО СЕ ТЪРГУВА МАРИХУАНАТА И ИМА ЛИ НОВИ НАРКОМРЕЖИ

Всеки ден се натъкваме на нови и интересни укрития на наркотични вещества. Ролята на трафикантите е много по-лесна, защото те измислят как да го скрият, а ние мислим как да го намерим. Всяко едно разкритие на наркотично вещество е новост. Това заяви началникът на отдел "Борба с наркотрафика" към Агенция "Митници" Стефан Бакалов пред bTV за заловените 739 кг марихуана за 6 млн. евро през "Кап. Андреево". Още: Заловиха над 700 кг марихуана за над 6 млн. евро

ГОРИТЕ НИ СА БОЛНИ: РЕКОРДНО НИСЪК ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2025 Г.

През изминалата 2025 г. добивът на дървесина се очертава да бъде рекордно слаб. Според последните публикувани данни на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) транспортираната дървесина от временен склад за изминалата година е едва 80% от планираната според горскостопанския план. Отделно от това количеството е по-малко с 30% от транспортираната суровина през 2018 (последната, през която плановете са изпълнени напълно).

РАЗБУЛЕН МИТ ЗА ЕВРОТО: В ЧУЖБИНА НЕ МИ ВЗЕМАТ БЪЛГАРСКОТО, ТУК МИ ВРЪЩАТ ЧУЖДО

Има ли разлика между "българско" евро и "чуждо", когато плащаме в търговски обекти или получаваме ресто от тях? Този въпрос излезе на дневен ред от 1 януари 2026 г., когато у нас започна разплащането с единната европейска валута в резултат от влизането на България в еврозоната. В първите дни от тази нова ера видяхме фрапиращи случаи на хора, отказващи да вземат рестото си в евро, след като са платили в левове, и продължаващи "бунтове" срещу новата валута, към която левът беше вързан отдавна.

"МЕТОДИТЕ ОТ КЪРВАВАТА КОЛЕДА В МАКЕДОНИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ И ДНЕС": МАКЕДОНСКИ БЪЛГАРИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ ПОЧИТАТ УБИТИТЕ

"Методите от Кървавата Коледа, които ползват службите в Северна Македония, не са приключили. За късмет сега нямаме убийства, но репресиите продължават в една нова - така наречена независима Република Северна Македония", коментира пред Actualno.com македонският българин Благой Шаторов, секретар на КЦ "Иван Михайлов" - Битоля. Той обърна внимание, че днес в Северна Македония има съдебни преследвания срещу изявени македонски българи.

УКРАЙНА: ПАК РАЗГОВОРИ ПОД СУРДИНКА САЩ - РУСИЯ ЗА МИР, Z-КАНАЛ ПРИЗОВАВА ДА СПРАТ РУСКИТЕ ЛЪЖИ ЗА КУПЯНСК (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев се е срещнал с представителя на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър, зетя на Тръмп, като всички те са обсъдили условията за мир в Украйна. Срещата се е състояла в Париж, а информацията за нея съобщи изданието Axios, позовавайки се на свои източници. Според информацията, Дмитриев е дошъл лично в посолството на САЩ във френската столица. Какъв точно е резултатът от срещата, не е ясно.

САЩ ЗАДЪРЖАХА И РУСКИЯ ТАНКЕР "ОЛИНА". ОЩЕ 15 ТАНКЕРА СЕ ОПИТВАТ ДА ИЗБЯГАТ

В момента американските военни провеждат операция по задържането на танкера "Олина" в Карибско море близо до Тринидад. Това е петото подобно задържане на кораби през последните седмици като част от усилията на Вашингтон за контрол на износа на венецуелски петрол, съобщи американски служител, цитиран от Ройтерс.

ТРЪМП ОТСТРАНИ МАДУРО, НО ОСТАВИ РЕЖИМА МУ НА ВЛАСТ

Поддръжниците на опозицията във Венецуела отдавна чакаха с надежда деня, в който Николас Мадуро вече няма да е на власт – мечта, която бе изпълнена, когато американските въоръжени сили отведоха авторитарния лидер. Но въпреки че Мадуро е в затвора в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици, лидерите на неговата репресивна администрация все още са на власт.

УБИЙСТВОТО В МИНЕАПОЛИС, КОЕТО РАЗДЕЛИ САЩ: КАКВО СЕ СЛУЧИ И КОЙ Е СТРЕЛЕЦЪТ? (ВИДЕО)

Нови подробности излизат наяве около смъртоносната стрелба в Минеаполис, при която агент на американската имиграционна служба ICE застреля 37-годишната Рене Никол Гуд. Инцидентът предизвика остри реакции между местните власти, щатското управление и администрацията на президента Доналд Тръмп.

ПРОТЕСТИТЕ В ИРАН СЕ РАЗРАСНАХА ДРАСТИЧНО, РЯДКО ИЗПОЛЗВАН ХОД НА РЕЖИМА ГОВОРИ ЗА ПАНИКА (ВИДЕО)

Протестната дейност в Иран се разрасна драстично както по честота, така и по мащаб на 8 януари спрямо ден по-рано, включително в големи градове като столицата Техеран и в северозападната част на Ислямската република. Вчера протестиращите организираха поне 156 демонстрации в 27 от общо 31 провинции, което е почти двойно повече от броя на протестите, регистрирани на 7 януари, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), следящ изкъсо събитията. Отделните протести също са много по-солидни като мащаб от тези преди 8 януари - включваха 60 средноголеми протеста (с над 100 участници) в цялата страна.

ИРАНЦИТЕ СА ПО УЛИЦИТЕ - ЕТО ПРИЧИНИТЕ ТОЗИ ПЪТ (ВИДЕО)

В края на 2025 година в Иран започнаха масови недоволства след като валутата на страната (риал) се срина до рекордно ниско ниво спрямо щатския долар, а ръководителят на Централната банка Мохамед Реза Фарзин подаде оставка.