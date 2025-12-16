Най-важните новини за деня: 16 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 декември 2025 г.

СЛЕД ПАДАНЕТО НА КАБИНЕТА: ОСТАВКИ В БСП

След падането на правителството на Росен Желязков, в което участваха от БСП, заваляха оставки на "Позитано" 20. На днешното си заседание - оставка подаде цялото Изпълнително бюро на БСП, научи Actualno.com от свои източници, а по-късно потвърдиха и от пресцентъра на БСП. Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства, се казва в съобщението от партията.

ПРОУЧВАНЕ: НОВА ПАРТИЯ ДА УПРАВЛЯВА СТРАНАТА И КАКВА Е ПОДКРЕПАТА ЗА РАДЕВ

40.3% от бългаерите искат на политическата сцена да се появи нова партия, около която да бъде формирано управление на страната. Това показва изследване на "Алфа рисърч", проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна в периода 5 - 12 декември 2025 г. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните. Проучването е реализирано със средства на агенцията.

ИЗЛИЗА ЛИ НА ТЕРЕНА РАДЕВ С ПАРТИЯ: ОТГОВОРЪТ ОТ АНТОН КУТЕВ

„Само президентът може да каже, както и кога ще участва на предсрочни парламентарни избори. Възможен е проект на държавния глава, но дали ще го направи и кога, е негово решение“. Това заяви бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев – Антон Кутев пред bTV. Според него има няколко варианта за президентски проект. Първо, възможно е да има партия на президента или след консултациите, или след завъртането на рулетката на мандатите за съставяне на правителство. Второ – другият вариант е да не го направи, а да изчака още едно завъртане на консултации и мандати след предсрочния вот.

СВЕТЛИН ТАЧЕВ: ЕНЕРГИЯТА НА ПЛОЩАДА БЕШЕ ОГРОМНА, ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ДОВЪРШИ САМО (ВИДЕО)

Енергията на площада беше огромна, правителството на практика се довърши само.Това каза в предването Студио Actualno политологът от агенция “Мяра“ Светлин Тачев. Той отговори на въпроса протестите ли свалиха правителството, или за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов беше удобно Желязков да подаде оставка точно в този момент: “По-скоро и двете. Защото натрупаната енергия, която изби на площада, тя беше огромна. Такива протести не е имало от 90-те години насам. Това принуди малко или много властта самата тя да осъзнае, че допусна серия от грешки. Защото това правителство на практика се довърши само.

ПЕЕВСКИ ИСКА ДА БЪДЕ КАТО ТОДОР ЖИВКОВ: ТАТЯНА ДОНЧЕВА АНАЛИЗИРА САНКЦИОНИРАНИЯ ПО "МАГНИТСКИ" ОТ ДВЕ ДЪРЖАВИ

„Делян Пеевски си заработи да бъде най-мразеният – заради поведението си и заради това, че мачка хора. Това е човек с ботуш, който излъчва насилието си с поведение“. Това заяви лидерът на Движение 21 и бивш коалиционен партньор на БСП-Обединена левица Татяна Дончева пред bTV. И даде пример с Кърджали, където улиците са празни, а по тях вървят Пеевски, охраната и антуражът му. „Вече е само един депутат и е опразнил Кърджали. Ами ако стане някакъв, ще опразни и Пловдив ли“, запита Дончев по адрес на лидера на ДПС-Ново начало.

"ОБНОВИ ЕВРОПА" НАМЕСИ ПЕЕВСКИ В ИСКАНЕТО ЗА СВАЛЯНЕ НА ИМУНИТЕТА НА ИЛХАН КЮЧЮК (ВИДЕО)

Групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент, чийто член е Илхан Кючюк, защити българския евродепутат от ДПС (от лагера на Ахмед Доган) след поисканото сваляне на имунитета му като представител на ЕП. В основата е сигнал срещу председателя на правната комисия в Европарламента, обяви самият той на 15 декември, без да дава повече подробности. Ден по-късно председателят на "Обнови Европа" Валери Айе също не предостави детайли, но стана ясно, че искането за отнемане на имунитета на Кючюк срещу наказателно преследване е отправено от българските власти.

ЗАКАНА ОТ КНСБ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ЗАРАДИ ДЪРЖАВНИ ЗАПЛАТИ: ДА ВИ ВИДИМ, ИДВА ВИДОВДЕН

Искам да видя гласуване в пленарна зала, това искат да видят и 470 000 души - учители, преподаватели, млади и не толкова млади лекари, лаборанти, учени от БАН, социални работници. Това заяви председателят на КНСБ Пламен Димитров, като обясни, че синдикатът е пратил писмо до Народното събрание да бъде продължена процедурата поне за бюджетите, които вече са внесени - за държавното обществено осигуряване и за НЗОК.

УДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ЗАКОН СЪС "ЗАМРАЗЕНИТЕ" ЗАПЛАТИ МИНА ПРЕЗ КОМИСИЯ

Парламентарната комисия към Народното събрание даде зелена светлина на удължителния закон за бюджета, който ще регламентира държавните разходи през първите три месеца на 2026 г. Механизмът е предвиден в Закона за публичните финанси и позволява на държавата да харчи до размера на средствата, изразходвани за съответните месеци на предходната година, но само в рамките на реално постъпилите приходи. Ако след изтичането на този срок не бъде приет редовен бюджет, ще се стигне до ново удължаване.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИСКА ПАРИ ОТ ЕС ЗАРАДИ РУСКАТА ЗАПЛАХА

Източноевропейските страни, включително България, имат категорично послание към Брюксел - Русия тества границите им и Европейският съюз трябва да започне да плаща за ответните мерки. Лидерите на осем държави от блока, граничещи с Русия или намиращи се близо до нея, ще използват срещата си на върха във финландската столица Хелзинки на 16 декември, за да настояват за специално финансиране за отбрана в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Те ще се аргументират с това, че сигурността на границите вече не може да се третира като национален разход, съобщава Politico, позовавайки се на трима европейски правителствени служители.

БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ 7 ДЪРЖАВИ ПОВИШАВАТ ГОТОВНОСТТА ЗА ОТБРАНА НА ИЗТОЧНИЯ ФЛАНГ

"Държавите членки на ЕС по Източния фланг задълбочаваме сътрудничеството си в настоящия ключов момент за европейската сигурност. Заявяваме своята решимост и непоколебимост за взаимодействие, така че да бъде повишена готовността за отбрана на източните граници на Съюза". Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков на 16 декември във финландската столица Хелзинки, където участва в първата среща на върха на Източния фланг.

ЖЕНА В ОДЕСА НЕ ТРЕПВА ОТ ВОЙНАТА В НЕБЕТО ЗАД ГЪРБА Ѝ: НАТИСКЪТ НА ТРЪМП ЗА КАКЪВ ДА Е МИР УВЯХВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Мисля, че точно както Великобритания през Втората световна война, Украйна има много добър аргумент – не може да провеждаш избори по време на война. Особено в случая с Украйна, когато чужд агресор е окупирал 20% от територията ѝ. Ако ще сме честни по въпроса, и в Русия трябва да има свободни и честни избори – знаем, че няма да се случи. Затова мисля, че Украйна трябва да покаже още по-силно, че борбата с корупцията продължава – може би може да има местни избори на места, които руснаците не окупират. И съвет от приятел – трябва да свалят възрастта за влизане в армията до 18 години, за да имат повече сила на фронта“. Думите са на Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на американския президент Доналд Тръмп. Болтън е един от най-силно критикуващите Тръмп, срещу него има обвинение за неправилно боравене с класифицирана информация.

ИЗНОСЪТ КАТО ОРЪЖИЕ: КАК КИТАЙ ОТГОВАРЯ НА ТЪРГОВСКАТА ВОЙНА?

Рекордният за света търговски излишък на Китай предизвика щедри медийни похвали и голям ентусиазъм. „Уолстрийт Джърнъл“ споменава експортния излишък от над 1 трилион долара през първите 11 месеца на 2025 г. и обявява „експортното господство“ на Китай. „Файненшъл Таймс“ пише, че този важен етап говори за „индустриалната сила“ на нацията. „Ню Йорк Таймс“ видя успеха на Китай като отхвърляне на тарифната стратегия на президента Тръмп.

ГОТВИ ЛИ СЕ НОВА ЮГОСЛАВИЯ: ЕТО КАК И КОЙ ПРИБЛИЖАВА СКОПИЕ КЪМ „СРЪБСКИЯ СВЯТ“ (ВИДЕО И СНИМКИ)

Докато бившият президент на Северна Македония Стево Пендаровски отвори темата – табу за така наречения „Сръбски свят“ - на заден план в нашата югозападна съседка вървят едни процеси, които са изключително важни по отношение на това дали страната ще успее да се задържи на своя проевропейски път. Знаем, че до 2024 г. Северна Македония беше заедно с Албания по този път, но двете страни бяха разделени, поради липса на напредък на нашите югозападни съседи с вписването на българите в македонската конституция, което не са направили повече от 3 години. И докато Албания отвори всички клъстери за еврочленство, Скопие се сближава все повече със Сърбия и изглежда потъва в доктрината за така наречения „Сръбски свят“.