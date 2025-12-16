Първият договор е изпълнен: България вече има 8 изтребителя F-16 (СНИМКИ)

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посрещнаха днес и последните два самолета по първия договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за придобиване на F-16 Block 70 в Република България. Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в село Граф Игнатиево край Пловдив.

Двата бойни самолета – едноместен и двуместен, прелетяха до България с отличителните знаци на ВВС на САЩ. След кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС. Самолетите бяха посрещнати и от заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България.

Българските Военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в официалната церемония по приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 в Република България. Церемонията, по време на която ще бъдат представени осемте български изтребителя F-16 Block 70, постъпващи на въоръжение във Военновъздушните сили, ще се състои на 18 декември, сряда, в Трета авиационна база в Граф Игнатиево. Сред присъстващите ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата-производител, и други.

