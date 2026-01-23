Оставката на Румен Радев:

Жената на Соломон Паси го скастри и поиска да се извини на Цветанка Ризова

23 януари 2026, 22:56 часа 556 прочитания 0 коментара
Жената на Соломон Паси го скастри и поиска да се извини на Цветанка Ризова

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и ѝ дължи извинение". Това написа във Facebook не кой да е, а съпругата на Паси - Гергана.

Написаното доста точно отразява какво се случи в предаването на Ризова по bTV този следобед (23.01.26). Паси се държа крайно неуважително към Ризова, поставяйки директно в жив ефир условия как да върви интервюто - да не го прекъсвала с въпроси. Това поведение е пореден пример колко много са си повярвали редица български фигури, считащи се за нещо, без което обществото не може и забравили, че дистанционното още има копчета точно за такива случаи - Още: Соломон Паси: С този Борд за мир Тръмп ражда нова история

А за хората, които явно не са гледали и секунда от случилото се, но коментират във Facebook - когато следващият път имате проблем, позамислете се с какви очи пак бихте търсили медиите, а не например полиция, прокуратура, съд или някоя от множеството държавни институции, които са създадени да решават именно голям набор от проблеми.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
медии Гергана Паси Соломон Паси Цветанка Ризова
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес