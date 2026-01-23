Жената на Соломон Паси го скастри и поиска да се извини на Цветанка Ризова

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и ѝ дължи извинение". Това написа във Facebook не кой да е, а съпругата на Паси - Гергана.

Написаното доста точно отразява какво се случи в предаването на Ризова по bTV този следобед (23.01.26). Паси се държа крайно неуважително към Ризова, поставяйки директно в жив ефир условия как да върви интервюто - да не го прекъсвала с въпроси. Това поведение е пореден пример колко много са си повярвали редица български фигури, считащи се за нещо, без което обществото не може и забравили, че дистанционното още има копчета точно за такива случаи - Още: Соломон Паси: С този Борд за мир Тръмп ражда нова история

А за хората, които явно не са гледали и секунда от случилото се, но коментират във Facebook - когато следващият път имате проблем, позамислете се с какви очи пак бихте търсили медиите, а не например полиция, прокуратура, съд или някоя от множеството държавни институции, които са създадени да решават именно голям набор от проблеми.