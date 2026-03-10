"СарафOFF, уволнен си": Пореден протест иска отстраняването на и.ф. главен прокурор (ВИДЕО)

Протест с искане за смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. От "Правосъдие за всеки" и "Студенти против мафията" се събраха пред Съдебната палата в София. Демонстрацията е под надслов "СарафOFF, уволнен си! Операция Нищожен 3". Според протестиращите, властта в България е в състояние на дълбока криза, тъй като държавата функционира без легитимен главен прокурор. Според тях Сарафов е узурпирал поста и се е превърнал в символ на модела "Осемте джуджета". От трибуната беше поискано прокурорската колегия на ВСС да действа в името на обществото.

Очаква се утре колегията да проведе заседание като последна точка от дневния ред включва определяне на изпълняващ функциите главен прокурор. "Искаме справедливост, искаме независима прокуратура, не искаме Сарафов. Държавата е заложник на едни човек и искаме свобода. Прокуратурата е тази, която защитава обществения интерес, която трябва да вкара престъпниците в затвора, а не да ги защитава, както прави сегашният главен прокурор", обясни пред БНТ студентът по право Александър Иванов.

"Много неща трябва да се променят в съдебната система, но трябва да има натиск от гражданското общество", заяви и Александър Танев от "Студенти против мафията".