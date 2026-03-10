Kaufland преобрази обектите си в Пловдив за 20-ия си рожден ден

Веригата посреща клиентите си в града с още по-богат асортимент, по-уютна обстановка и по-модерно оборудване

Kaufland отбеляза 20 години от откриването на първия си магазин в България с модернизации във всички свои пет филиала в града “под тепетата”. Именно в пловдивския кв. „Тракия“ през 2006 г. веригата открива първия си хипермаркет в страната.

Общата инвестиция в обновяването на магазините надвишава 500 000 евро и включва както модерни интериорни елементи и оборудване, така и разширен продуктов асортимент с акцент върху сериите за готови и полуготови готвени храни.

С нови предложения вече посреща клиентите и т.нар. „топла точка” на витрината с обслужване. Значително разширени са и секциите със свежа риба и рибни деликатеси, както и частта с мезетата и деликатесите.

Точно в Kaufland – Тракия на 9.03.2006 г. отваря врати първият филиал на веригата в България. Днес в магазина работят 105 служители, като 11 от тях са част от екипа още от самото му откриване.

Кръглата годишнина на първия Kaufland у нас беше отбелязана с много празнични изненади за клиентите на Kaufland - Тракия, дегустации и награди.

В духа на своя юбилей Kaufland България споделя празника с всички свои клиенти, като им дава възможност да спечелят 20 ваучера за пазаруване на стойност 2000 евро, още 200 ваучера по 200 евро, както и 20 високотехнологични награди от бранда Apple. Пълните условия за играта по случай 20 години Kaufland в България могат да бъдат намерени на сайта на компанията.