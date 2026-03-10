Прокуратурата скочи на Янкулов, заговори и за 10 000 лева месечно за "Теди Еврото"

Незаконно изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов предприе остра контраатака срещу служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов и българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Реакцията идва дни след публичните обвинения на Георгиева срещу Сарафов и софийския градски прокурор Емилия Русинова, както и часове след като Янкулов заяви, че не бива да се чакат изборите, за да бъде отстранен изпълняващият функциите главен прокурор.

"Институционална позиция"

Отговорът на държавното обвинение беше публикуван под формата на официално съобщение със заглавие "Институционална позиция във връзка с политически атаки срещу българската и Европейската прокуратура". Към позицията са приложени и два документа, които според прокуратурата съдържат кореспонденция между българската прокуратура и Европейската прокуратура, свързана с дейността на европрокурора Теодора Георгиева.

В съобщението се посочва, че действията на служебния заместник министър-председател и министър на правосъдието представляват не само уронване на престижа на българската прокуратура, но и засягат авторитета на Европейската прокуратура. Поради това от прокуратурата обявяват, че предоставят информация с "фактологията и официалната комуникация по случая с отстранения от длъжност и признат от колегията на Европейската прокуратура "за виновен в сериозно нарушение" български представител".

Според позицията на държавното обвинение по инициатива на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши през 2025 г. са били проведени съвместни действия между Европейската прокуратура и българската прокуратура във връзка с "отстранения от длъжност български представител" в институцията.

От прокуратурата твърдят, че в писмо до българските власти Кьовеши е уведомила, че в Европейската прокуратура е образувана преписка за предполагаема корупция от страна на българския европейски прокурор. Поводът е сигнал, постъпил от частно лице на 24 октомври 2023 г.

"С оглед публикация в българска медия от 10 март 2025 г. относно „писмо и видеозапис на разговор между Теодора Георгиева и Петьо Еврото“, Европейският главен прокурор отправя официално искане за предоставяне на "всякаква информация, съотносима към текущото наказателно разследване на г-жа Георгиева", се посочва още в позицията.

В документа се твърди също, че в отговор на това искане и след изрично разрешение от наблюдаващия прокурор на 3 юни 2025 г. изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е изпратил отговор до Лаура Кьовеши. Писмото съдържало петстранична справка, изготвена от наблюдаващия прокурор по досъдебно производство, образувано на 25 април 2025 г. в Софийската градска прокуратура.

Разследването е за това, че в периода от началото на 2020 г. до март 2025 г. в страната и в чужбина, при условията на продължавано престъпление, е използвано служебното положение на длъжностно лице - съдия в Административния съд София-град и европейски прокурор в Европейската прокуратура - с цел набавяне на противозаконна облага под формата на парични суми.

След "Пепи" имаме и Теди Еврото"

"В справката се съдържат извадки от показания на трима свидетели, разпитани в хода на разследването, които сочат за ежемесечно предоставяне от "Пепи Еврото" на сумата от 10 000 лева на магистрата "Теди Еврото", се казва още в позицията на прокуратурата.

От държавното обвинение категорично отхвърлят твърденията, че записи, свързани със случая, са били разпространявани от прокуратурата или от кабинета на главния прокурор.

"Категорично неверни и клеветнически са твърденията, че посочените по-горе записи са разпространявани от прокуратурата или от „кабинета на главния прокурор“. Подобни внушения представляват пореден опит за въвличане на прокуратурата в публични спекулации, които нямат никакво фактическо основание", заявяват още от институцията.

Прокуратурата предупреждава, че ръководството на държавното обвинение ще информира европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и еврокомисаря по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защита на потребителите Майкъл Макграт за действията на служебния вицепремиер и министър на правосъдието. Според прокуратурата тези действия представляват опит за дискредитиране на приключила дисциплинарна процедура в Европейската прокуратура.

Позицията на министъра

По-рано същия ден министърът на правосъдието Андрей Янкулов призова Борислав Сарафов да бъде отстранен незабавно, без да се изчакват предстоящите избори. В публикация във Фейсбук той отправи критики към действията на Сарафов във връзка със случая с българския европейски прокурор Теодора Георгиева.

"Затискащият с огромна тежест правосъдието ни въпрос за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически. Неговото решаване не може и не бива да бъде предмет на политически договорки, за да бъде оставено да чака бъдещо преразпределение на силите, което да е в състояние да ги постигне", написа Янкулов.

"Единственото, за което става дума тук, е възстановяването на някаква обикновена нормалност", добави той.

"Паркира Поршето си пред общината": "Спаси София" отвърна на обвиненията на Терзиев за транспорта