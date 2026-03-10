Над 2600 българи са евакуирани от 11 държави в Близкия изток

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски определи като най-мащабната до момента операция евакуацията на български граждани от 11 държави. По думите ѝ тя е изисквала изключителна прецизност и денонощна координация, като е била проведена с мисъл за здравето и безопасността на хората. Благодарение на работата на Ситуационния център към Министерството на външните работи в България са се завърнали над 2600 български граждани.

По време на операцията са проведени повече от 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла. В продължение на 11 дни повече от 100 служители на МВнР и задграничните дипломатически представителства са работили на 24-часов режим. Още: Гюров говори с премиерите на Гърция и Хърватия: Най-лошият сценарий с горивата и обща отбрана заради заплахата за Европа (СНИМКИ)

"Тази част от операцията по извеждане на нашите сънародници от региона на Близкия изток и Иран беше най-сложната и изискваща прецизна координация - както вътре между Кризисния щаб на МВнР и задграничните ни представителства, така и с партньорски държави. Това означаваше комбинация от сухопътни конвои, организирани от нашите мисии, осигуряване на транспортиране чрез партньорски страни, както и внимателно планиране на времевите интервали и логистичните маршрути, за да можем да съберем трите лъча - от Катар, Кувейт и Бахрейн - в точния момент за отпътуване от Рияд", обясни Нейнски.

Служебният външен министър съобщи още, че в държавите от зоната на конфликта в Близкия изток няма да бъдат разкривани избирателни секции за предстоящите избори през април. Още: България с горива за над 90 дни, но цените може да тръгнат нагоре

"На този етап решението е да няма откриване на секции, тъй като смятаме, че това би застрашило живота на хората. Струпването на групи винаги може да се превърне в потенциална цел, включително за терористично нападение. Ще следим внимателно развитието на ситуацията, която е изключително динамична, но на този етап считаме, че интересът към изборния процес не може да надделее над притесненията за сигурността на хората там", заяви Надежда Нейнски.