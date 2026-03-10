Войната в Украйна:

Над 2600 българи са евакуирани от 11 държави в Близкия изток

10 март 2026, 18:03 часа 309 прочитания 0 коментара
Над 2600 българи са евакуирани от 11 държави в Близкия изток

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски определи като най-мащабната до момента операция евакуацията на български граждани от 11 държави. По думите ѝ тя е изисквала изключителна прецизност и денонощна координация, като е била проведена с мисъл за здравето и безопасността на хората. Благодарение на работата на Ситуационния център към Министерството на външните работи в България са се завърнали над 2600 български граждани.

По време на операцията са проведени повече от 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла. В продължение на 11 дни повече от 100 служители на МВнР и задграничните дипломатически представителства са работили на 24-часов режим. Още: Гюров говори с премиерите на Гърция и Хърватия: Най-лошият сценарий с горивата и обща отбрана заради заплахата за Европа (СНИМКИ)

"Тази част от операцията по извеждане на нашите сънародници от региона на Близкия изток и Иран беше най-сложната и изискваща прецизна координация - както вътре между Кризисния щаб на МВнР и задграничните ни представителства, така и с партньорски държави. Това означаваше комбинация от сухопътни конвои, организирани от нашите мисии, осигуряване на транспортиране чрез партньорски страни, както и внимателно планиране на времевите интервали и логистичните маршрути, за да можем да съберем трите лъча - от Катар, Кувейт и Бахрейн - в точния момент за отпътуване от Рияд", обясни Нейнски.

Служебният външен министър съобщи още, че в държавите от зоната на конфликта в Близкия изток няма да бъдат разкривани избирателни секции за предстоящите избори през април. Още: България с горива за над 90 дни, но цените може да тръгнат нагоре

"На този етап решението е да няма откриване на секции, тъй като смятаме, че това би застрашило живота на хората. Струпването на групи винаги може да се превърне в потенциална цел, включително за терористично нападение. Ще следим внимателно развитието на ситуацията, която е изключително динамична, но на този етап считаме, че интересът към изборния процес не може да надделее над притесненията за сигурността на хората там", заяви Надежда Нейнски.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Надежда Нейнски евакуация война Израел война Иран
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес