Войната в Иран::

Как българите да станат повече финансово грамотни: Кабинетът "Радев" с план до 2030 г.

19 август 2026, 15:54 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Как българите да станат повече финансово грамотни: Кабинетът "Радев" с план до 2030 г.

Правителството на Румен Радев е приело на днешното си правителствено заседание План за действие (2026-2030 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България. Новината съобщиха от правителствената информационна служба. В Плана са заложени основните дейности, които ще се реализират в петгодишния период, за да се повиши нивото на финансовата грамотност на децата и учениците, младите хора, икономически активното население и уязвимите групи в страната.

Припомняме, че по последни данни финансовата грамотност на българите е под средното за Европейския съюз ниво.

Приетият днес от правителството документ надгражда постигнатите резултати от изпълнението на дейностите, заложени в предходния План за действие (2021-2025 г.), като осигурява приемственост, устойчивост и последователност в провежданата държавна политика в областта на финансовата грамотност. ОЩЕ: Българинът е финансово неграмотен: Проучване

Новите и сложни финансови продукти

Мерките са съобразени с редица фактори като: предлагането на все повече и по-сложни финансови продукти, възникването на нови рискове за потребителите, бързото развитие на финансовия сектор и други.

Новият план за действие към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България е разработен в рамките на междуведомствена работна група с широко представителство на институции и организация от правителствения и неправителствения сектор. ОЩЕ: МОН представя доклад за финансовата грамотност на учениците у нас

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
финансова грамотност кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес