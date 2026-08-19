Грилът се включва на макс: Обявиха жълт код за опасни горещини в страната

Жълт код за опасни горещини е обявен за по-голяма част от България за четвъртък (20 август). Единствените области, за които не са обявени опасно високи температури са София-област, Варна, Бургас, Добрич, части от Монтана, Видин, Пазарджик и Благоевград. ОЩЕ: Жега, суша и тропични нощи: Проф. Георги Рачев за това какво ни чака в следващите дни

Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб, в източните райони - умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 34 градуса.

В планините ще бъде слънчево. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над Родопите. Ще духа умерен югоизточен, по най-високите и открити части - северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра - около 21 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.