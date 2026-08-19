България е взела мерки за по-високо ниво на заплаха: Демерджиев за Безмер и заплахата от Иран (ВИДЕО)

По отношение на базата с Безмер, координирано с Министерство на отбраната сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след материал на Financial Times,според който Иран обмисля удари срещу американски военни съоръжения в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира войната.

Вицепремиерът обяви, че ситуацията постоянно се следи.

"Ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-горляма степен интензивни спрямо нивото на заплаха", каза още Демерджиев.

Безмер е в плановете на Иран?

Financial Times дават пример, че миналия месец иранската армия е обмисляла атаки по американски съоръжения в страни от Югоизточна Европа, като България, която позволи на американски самолети-танкери да използват авиобазата Безмер.

Американските самолети бяха разрешени на 22 юли 2026 г. по предложение на правителството на Румен Радев и след решение на Народното събрание. Става въпрос за временно разполагане на до осем американски самолета-цистерни KC-135, техните екипажи и до 250 военнослужещи в авиобаза "Безмер", за да подпомагат операции на САЩ в Близкия изток. ОЩЕ: Иран ще атакува военни цели в Европа, ако Тръмп ескалира войната: FT

Припомняме, че след кацането на първите два самолета в авиобаза „Безмер“ кметът на населеното място поиска КПП-та. След разговор със службите стана ясно, че местните жители трябва да са по-бдителни. Хората в Безмер трябва да следят за непознати и съмнителни лица и леки автомобили, както и да подават сигнали. Кметът е предупреден от службите за повишено внимание към външни и приходящи лица.

Снимка: Министерство на отбраната

„От ДАНС, от Военна полиция, от районното направиха среща с мен, предупредиха ни да наблюдаваме за чужди граждани. Евентуално, ако усетим присъствие ненормално, да ги предупредим. Най-вече за чужди граждани или изоставен багаж. Опасенията са евентуално да не се стигне до терористичен акт, който да събуди населението и да предизвика смут в цялата държава“, каза Росен Русев, кмет на село Безмер. ОЩЕ: Колко US самолети са на "Безмер" и участват ли във войната: Военният министър с коментар