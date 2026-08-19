Срещу радиацията: Германия ще даде на Украйна 50 млн.евро за ремонт на защитния купол на АЕЦ Чернобил

Германското федерално министерство на околната среда планира да предостави на Украйна до 50 милиона евро подкрепа за ремонт на защитния корпус на Чернобилската атомна електроцентрала. Кабинетът на министър Карстен Шнайдер иска одобрение за разпределяне на съответната сума през фискалната 2026 година в рамките на извънредните правомощия. Ако бъде одобрено, плащането ще стане през 2027 г., съобщи Die Welt.

Министър Шнайдер в момента е на многодневна визита в Украйна, включително в Чернобил.

Украйна спешно трябва да направи ремонт на купола, за да се предотвратят трайно евентуални изпускания на радиоактивни материали в околната среда.

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Експертите смятат, че защитната функция на стоманената конструкция, издигната върху предварително построения бетонен саркофаг, вече не гарантира безопасност. "Разходите за ремонт се оценяват на най-малко 500 милиона евро, които Украйна едва ли ще може да събере", пише и Politico. Ремонтите са изключително сложна задача, заяви и министър Шнайдер. "Навременното им завършване ще изисква съвместни международни усилия. Процесът между страните от Г-7 вече е започнал", добави той.

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