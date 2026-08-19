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Кой за какво отговаря: Шестима министри поемат подготовката на президентския вот

19 август 2026, 16:03 часа 346 прочитания 0 коментара
Снимка: Правителствена пресслужба
Кой за какво отговаря: Шестима министри поемат подготовката на президентския вот

Шестима министри ще отговарят за подготовката на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Това стана ясно след като кабинетът решение за подготовката и произвеждането на изборите. Съгласно правителственото решение министърът на иновациите и дигиталната трансформация, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

Техническото обезпечаване на вота

Министерският съвет възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. ОЩЕ: Правителството се готви за избори

На министъра на иновациите и дигиталната трансформация е възложено да организира дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс, включително като сключва необходимите за целта договори.

Избирателни списъци 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството – да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Тарифите за БНР и БНТ

Министърът на финансите ще внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.

Още задачи

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Министърът на външните работи следва да организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната. Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите.

Министърът на правосъдието ще организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода, възложено му е също да издава наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс. ОЩЕ: ЦИК прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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