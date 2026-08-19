Милотинова е вписала 29 имота, Кошлуков с апартамент в Маями и интересни данни за сметка в долари

Цели 29 имота лична собственост или споделена със съпруга ѝ Димитър – това се набива очи в имуществената декларация на новия генерален директор на БНТ Милена Милотинова. От тях 14 са апартаменти, като 3 са с паркомясто – всичките в София, само един е в Равда. Но 13 от имотите – апартаменти и гаражи, са обезщетение срещу предоставен парцел от 7 декара, а 1 гараж е също обезщетение срещу застрояване на парцел, деклариран през 2001 година. Иначе всичките тези апартаменти и гаражи, придобити като обезщетение, са лична собственост на Милотинова и тя ги има от 2005 година насам.

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От всички имоти, които генералният директор на БНТ е декларирала, за 12 са вписани и суми за придобиване – за останалите има други основания. Милотинова си е купила два апартамента с паркомясто с разгъната застроена площ съответно 55+16 квадрата и 52+12 квадрата. За първия апартамент е платила 74 850 евро, а за втория – 42 030 евро, според вписаното в декларацията ѝ. През 2006 година Милотинова и съпругът ѝ са си купили вила в село Банкя, община Трън – 1299 квадрата за 17 900 евро. През същата година тя купува и нива от 6 декара в село Голяма Желязна за сумата от 6600 евро.

Освен това, Милотинова е декларирала в съсобственост със съпруга си два автомобила - "Мазда", купена през 2014 година, и "Пежо", купено през 2001 година. Първата кола е струвала на генералния директор на БНТ 36 600 евро, а втората – 16 250 евро.

На този фон, тя е декларирала 2000 евро в брой и 108 160 евро в банкова сметка в България. Изплаща и ипотека от 73 132 евро, с 3,1% лихва.

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СНИМКА: Десислава Кулелиева, БНТ

За сравнение, предшественикът на Милотинова Емил Кошлуков, който устоя на поста близо 4 години след като му изтече мандатът, е декларирал 5 имота и нито един от тях не е в София. Кошлуков обаче има 50% идеална част от 115 квадрата апартамент в Маями, за което е платил 227 495 евро! Всичко друго декларирано като имоти, включително къща и етаж от къща, е дошло в имотното портфолио на Кошлуков като наследство.

Изрично Емил Кошлуков е вписал в декларацията си, че има лек автомобил "Ауди“, който е "употребяван". Колата е купена през 2017 година за 12 872 евро. Отделно той има 3 банкови сметки, най-голямата от които е 110 543 евро. Интересното е, че едната сметка е в долари – 19 370, но като равностойност в евро е посочена сумата 22 793 евро. Още по-странното е, че във втората декларация за тази сметка в долари е посочена равностойност в левове – 32 233 лева. Откога доларът е по-скъп от еврото авторът на материалът е пропуснал. Кошлуков има и две кредитни карти – за 2045 евро и за 10 225 евро – ОЩЕ: Кошлуков е взел 143 000 лв. годишна заплата, докато управлява БНТ без мандат

Имотни сделки

СНИМКА: БГНЕС

Директорът на БНР Милен Митев също е вписал интересни данни в декларацията си. През 2025 година той и половинката му Гергана Кусева са купили всеки по 50% от апартамент и гараж в София, като вписаните суми за покупката срещу имената на двамата за всеки от равните дялове са съответно 410 724 лева за апартамента и 44 006 лева за гаража. Имотите са в София. За своята част от апартамента, който е 103 квадрата, Митев е платил с пари от заеми, но за всичко друго е платено с пари от заплата. Годишната данъчна основа за трудовите доходи на Митев е била 175 284 евро, а на половинката му – 64 990 евро. Той има две ипотеки – за 63 173 лева с лихва 3,68% и за 580 881 лева с лихва 2,25%.

Отделно, в декларацията на Митев са вписани като прехвърлени два апартамента и един гараж, отново това е станало в съсобственост с Гергана Кусева. Единият апартамент е 86 квадрата, за 210 252 лева, а вторият – 53 квадрата, за 151 577 лева. Всички имоти в декларацията на Митев са в София. Той има и кола "Тойота", купена за 22 000 лева с пари от заплата през 2025 година, превърлил е и "Ленд Роувър" срещу 22 000 лева.

В банковата сметка на директора на БНР според декларацията му има 130 120 лева, всичките от заплата.

На този фон шефката на СЕМ Габриела Наплатанова е много скромна. Тя е декларирала апартамент от 95 квадрата в Севлиево и къща с двор в село Дамяново (1060 квадрата), които са ѝ по наследство. Има 20 307 лева от наследство и заплата в банковата си сметка, кредитна карта от 1226 лева с цели 17% лихва и потребителски кредит с лихва 4,65% за сумата от 4836 лева.

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