ЦСКА има голяма дупка за запълване преди сблъсъка с ОФИ Крит в Лига Европа

ЦСКА е само на крачка от това да играе в основната фаза на Лига Европа. "Червените" вече си осигуриха място в Лигата на Конференциите, но все още е в плейофите на втория по големина европейски клубен турнир. Там те ще срещнат ОФИ Крит, но има сериозен проблем. Един от титулярите на ЦСКА Анжело Мартино ще пропусне първия мач срещу носителя на Купата на Гърция.

Анжело Мартино все още е контузен

В мачовете в Европа старши треньорът на ЦСКА Христо Янев използва схема с трима централни защитници и халф-бекове. Отляво ролята на халф-бек заемаше Анжело Мартино, но той се контузи при победата на "червените" над Септември София с 3:0 от четвъртия кръг на Първа лига. Той вече пропусна две срещи - реваншът с Макаби Тел Авив, загубен с 3:1 и победата с 5:0 над Ботев Враца в последната среща на "армейците". Очакванията бяха Мартино да бъде готов за първия мач с ОФИ Крит, но това явно няма да се случи.

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Андрей Йорданов ще замести Мартино

Заместник на Анжело Мартино, както и в последните два мача на ЦСКА, се очаква да бъде Андрей Йорданов. Той беше резерва на аржентинеца и през миналия сезон, когато записа 28 мача за "червените", в които даде 1 асистенция. От началото на настоящата кампания българинът е взел участие в 5 срещи и е дал 2 асистенции. Той се завърна в ЦСКА през зимата, след като през лятото на 2020 г. напусна в посока Литекс.

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