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Ще плащат като всички: Край на евтините цени в почивните бази на държавата

19 август 2026, 16:20 часа 1551 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ще плащат като всички: Край на евтините цени в почивните бази на държавата

Правителството сложи край на евтините цени в почивните бази на държавата. Става въпрос за стопанисваните от изпълнителната власт и държавните предприятия почивни бази, хотели, бунгала, къмпинги, учебни бази, образователни центрове, спортни бази, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове, таласотерапевтични центрове, заведения за хранене и други обекти. За целта правителството реши да бъде извършен цялостен преглед и да се актуализират цените на стоките и услугите, предоставяни в съответните обекти. 

Защо това се налага?

В продължение на години цените на стоките и услугите, предлагани в тях, са определяни без единен подход и без системна връзка с действителните разходи за тяхното предоставяне, се посочва в мотивите на кабинета "Радев".

Идеята е да бъде въведен механизъм за периодичен преглед и актуализиране на цените въз основа на изменението на разходите, инфлационните процеси и пазарните условия.

Това ще предотврати натрупването на нови дисбаланси и ще осигури устойчивост на ценовата политика в дългосрочен план. ОЩЕ: Родната полиция ни пази: Милиони са похарчени за почивни бази за МВР, на фона на двойното увеличение на заплатите

Повишаване на ефективността на публичния сектор

Мярката е част от по-широка политика за повишаване ефективността на публичния сектор, подобряване управлението на държавните активи и укрепване устойчивостта на публичните финанси. В дългосрочен план се очаква тя да подобри възвръщаемостта на публичните активи, да ограничи натрупването на отложени разходи за ремонти и поддръжка и да намали риска от необходимостта от извънредно бюджетно финансиране за възстановяване на амортизирана материална база.

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С нея ще бъде преустановена практиката неявно бюджетът да субсидира дейности, които по своя характер представляват предоставяне на стоки и услуги срещу заплащане и не са част от основните публични функции на държавата. Ще бъдат ясно разграничени случаите, в които държавата съзнателно предоставя подкрепа поради социални, здравни, образователни или други обществени съображения, и случаите, в които се предоставят стоки и услуги с преобладаващо търговски характер.

Обобщен доклад за резултатите от изпълнението на решението да бъде изготвен и внесен в Министерския съвет до 31 декември 2026 г. от министъра на финансите. ОЩЕ: Обявиха скандална поръчка за хранене на ученици в морските почивни бази

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Държавни имоти почивни бази цени кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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