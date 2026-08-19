Годишната инфлация в еврозоната нараства, България остава в топ 3

Годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се е забавила до 4,4 на сто през юли 2026 г., сочат ревизирани данни на Евростат, публикувани днес, 19 август, на страницата на статистическата служба на ЕС. Ревизираната оценка е над предварителната ѝ прогноза, публикувана в края на юли, за годишен ръст на цените в страната ни през миналия месец от 4,1 на сто.

На трето място по най-висока годишна инфлация сме заедно с Кипър

Темпът на поскъпване отслабва спрямо отчетените 5,2 на сто през юни и 6,3 на сто през май, когато беше отчетена най-високата инфлация в страната от септември 2023 г., сочи справка на БТА в базата данни на европейската статистическа служба. Въпреки това страната остава на трето място по инфлация във валутната зона заедно с Кипър (също 4,4 на сто).

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Преди България и Кипър най-висока годишна инфлация през юли е отчетена само в Румъния – 8,2 на сто. Втора в "класацията" е Литва с 5,4% годишна инфлация.

Най-ниските стойности са регистрирани в Швеция – 0,3 на сто, Чехия – 1,3 на сто и Дания и Унгария – по 1,6 на сто и за двете държави.

Как се представя България по месечна инфлация?

На месечна база в България е отчетена инфлация от 0,6 на сто през юли, заедно с Чехия, Франция и Хърватия (също от 0,6 на сто). Това е четвъртото по големина увеличение на потребителските цени в ЕС.

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По-силен ръст е отчетен в Нидерландия (1,6 на сто), Дания (1,5 на сто), Германия (0,9 на сто) и Кипър (0,7 на сто).

Снимка: БГНЕС

Годишната инфлация в еврозоната расте

В еврозоната годишната инфлация се е повишила до 2,9 на сто през юли спрямо 2,8 на сто през юни. Година по-рано тя е била 2,0 на сто.

На равнище Европейски съюз годишната инфлация също е нараснала - до 3 на сто през юли спрямо 2,9 на сто месец по-рано. През юни 2025 г. показателят е бил 2,4 на сто.

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Спрямо юни годишната инфлация е намаляла в 15 държави членки, останала е без промяна в три и се е повишила в девет.

Основен принос за инфлацията в еврозоната през юли продължават да имат услугите, които са допринесли с 1,55 процентни пункта. Следват енергията с 0,94 процентни пункта, промишлените стоки, различни от енергийните - с 0,23 процентни пункта, и храните, алкохолът и тютюневите изделия - също с 0,23 процентни пункта.

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На месечна база потребителските цени през юли са се повишили с по 0,2 на сто както в общата валутна зона, така и в Европейския съюз.