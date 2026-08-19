Без тежки и бавни процедури: Правителството вижда детската болница като приоритет

Правителството на Румен Радев вижда Националната детска болница като приоритет и прие решение, с което иска да сложи край на бавните и тежки процедури по изграждането й. За целта на днешното правителствено заседание Министерският съвет прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница, съобщиха от правителствена информационна служба.

Съветът е консултативен орган на Министерския съвет за координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други държавни органи и органи на местното самоуправление при определянето и провеждането на държавната политика за Националната детска болница, която е обект с национално значение и приоритет за правителството.

Край с бавните и тежки процедури

Съветът ще се ръководи от министъра на здравеопазването и ще осигури постоянна координация на най-високо ниво по въпросите на Националната детска болница, която ще елиминира тежките и бавни междуведомствени процедури.

Тъй като проектът за Национална детска болница пресича компетенциите на множество министерства и други институции – от здравни стандарти и градоустройствени процедури, до финансиране, дигитална инфраструктура, транспорт, въздействие върху околната среда – Съветът ще действа като координиращ център за бързо вземане на решения на едно място, предотвратявайки административни забавяния при реализацията на обекта. ОЩЕ: Властта с надежди: До края на 2027 г. - проекти на Националната детска болница и 800 км магистрали