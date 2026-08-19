Арсенал вади 60 милиона паунда за английски национал

Шампионът на Англия Арсенал се стреми да привлече защитника на Езри Конса от Астън Вила това лято. Това съобщи италианският спортен журналист и трансферен гуру Фабрицио Романо в своите профили в социалните мрежи.

Езри Конса има договор с Астън Вила до лятото на 2028 година

🚨🔴⚪️ Ezri Konsa has agreed personal terms with Arsenal: he wants the move as negotiations are moving to the final stages.



Konsa’s camp informed Villa about his desire to join #AFC project as clubs are in contact to get the deal done soon.



Top target all summer, now closer —… pic.twitter.com/88gNBk68qM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

Бранителят на английския шампион Уилям Салиба ще отсъства за дълъг период от време заради проблеми с гърба, докато Юриен Тимбер има контузия в областта на слабините. Поради тази причина мениджърът на лондончани Микел Артета вече търси ново попълнение в защитата на „артилеристите“.

Арсенал вече се отказа от привличането на централния бранител Джарел Куанса. Ръководството на столичани е провело предварителни разговори със своите колеги от Астън Вила. 28-годишният Конса изигра 286 мача във всички турнири за отбора от Бирмингам, който спечели Лига Европа през последната кампания.

Цената на английския национал ще бъде около 60 милиона паунда. Конса има договор с Вила до лятото на 2028 година.

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