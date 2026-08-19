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Арсенал вади 60 милиона паунда за английски национал

19 август 2026, 16:28 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Арсенал вади 60 милиона паунда за английски национал

Шампионът на Англия Арсенал се стреми да привлече защитника на Езри Конса от Астън Вила това лято. Това съобщи италианският спортен журналист и трансферен гуру Фабрицио Романо в своите профили в социалните мрежи.

Езри Конса има договор с Астън Вила до лятото на 2028 година

Бранителят на английския шампион Уилям Салиба ще отсъства за дълъг период от време заради проблеми с гърба, докато Юриен Тимбер има контузия в областта на слабините. Поради тази причина мениджърът на лондончани Микел Артета вече търси ново попълнение в защитата на „артилеристите“.

Арсенал вече се отказа от привличането на централния бранител Джарел Куанса. Ръководството на столичани е провело предварителни разговори със своите колеги от Астън Вила. 28-годишният Конса изигра 286 мача във всички турнири за отбора от Бирмингам, който спечели Лига Европа през последната кампания.

Цената на английския национал ще бъде около 60 милиона паунда. Конса има договор с Вила до лятото на 2028 година.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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