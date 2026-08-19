Нешка Робева с орден "Стара планина" първа степен: Правителството с предложение към Илияна Йотова

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Нешка Стефанова Робева с орден "Стара планина" първа степен, за изключително големите ѝ заслуги към Република България в областта на спорта. Предложението за награждаване е на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов.

Припомняме, че това не е първият път, в който Робева е предложена за най-високото държавно отличие. През 2016 г. Вежди Рашидов - тогава министър на културата във втория кабинет на Бойко Борисов, предложи легендарната треньорка по художествена гимнастика за същото отличие, като изтъкна "изключително големите ѝ заслуги в областта на културата и изкуството". Срещу това предложение се обяди тогавашният министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, като изтъкна, че в тази сфера има други много по-заслужили артисти от нея. Последва спор и министрите гласуваха "за" и "против" предложението поименно. Решението се прие, но Нешка Робева се отказа от наградата.

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Коя е Нешка Робева?

Снимка: БГНЕС

Нешка Робева е известна българска състезателка по художествена гимнастика, треньор и хореограф. Родена е на 26.05.1946 г. в гр. Русе. Завършва националното хореографско училище в гр. София, а през 1973 г. ВИФ "Георги Димитров". Състезава се в националния отбор по художествена гимнастика със старши треньор Жулиета Шишманова. От 1966 г. до 1973 г. Робева е национален състезател по художествена гимнастика. Участничка е в четири световни първенства: Копенхаген (1967), Варна (1969), Хавана (1971) и Ротердам (1973), от които печели 9 медала - 4 сребърни и 5 бронзови.

В периода 1975-2000 г. е старши треньор на българския национален отбор по художествена гимнастика. Тези 25 години, в които Нешка Робева води националния отбор, се помнят като "Златния век" на българската школа, а нейните европейски и световни шампионки - като "Златните момичета на България". През този период нейните гимнастички печелят в индивидуалната надпревара 7 световни и 9 европейски абсолютни титли, както и едно олимпийско сребро. Ансамблите добавят още 6 световни и 2 европейски абсолютни титли, като стават и олимпийски вицешампионки.

През 2000 година Робева спира треньорската си дейност и създава танцовата трупа "Нешънъл арт", съставена от общо 35 момичета и момчета. В нея Робева е ръководител, постановчик и хореограф на спектаклите. Трупата има близо 1000 представления с изключителен успех в страната и чужбина.