"Правила, изслушване и справедлив процес": Никанор подаде документи до Синода за разрешаване на кризата

Архимандрит Никанор и негов адвокат са подали цялостен пакет от 12 документа до Софийската света митрополия, Светия Синод в пълен състав и всички епархийски митрополити в опит да бъде въведен ред в множество паралелни производства и санкции в конфликта между него, БПЦ и патриарх Даниил.

Никанор и неговият представител са поставили няколко въпроса: "Кой е компетентният съд; известен и безпристрастен ли е съставът му; може ли обвиняемият духовник да ползва избран адвокат; допустимо ли е чрез поредица от кратки аргоси да се постигне продължително отстраняване от служение; защо няма произнасяне по искането за освобождаване от Софийската епархия и по избора на нов игумен и Манастирски събор; как ревизионното, наказателното и останалите производства могат да бъдат решавани без взаимно предрешаване".

Те са поискали временна защита, спиране, разкриване на съставите, пълен достъп до преписките и принципно произнасяне на Светия Синод в пълен състав.

Още: Патриархът удължи наказанието на Никанор: Забрани му да служи за още 15 дни

Правила, изслушване и справедлив процес

Безсрочно отворена е поканата за помирение и независима медиация - без отказ от права и без предрешаване на висящите производства.

Архимандрит Никанор иска правила, изслушване и справедлив процес.

"Църквата не се отслабва от прозрачността и защитата. Отслабва се, когато на основателните въпроси се отговаря с мълчание", гласи позицията на Никанор.

Още: "Пред Софийската недотам света митрополия": Демонстрация в подкрепа към Никанор, епархията се разграничи

Архимандритът коментира, че "не се отказва от истината, за да постигне мир, но не се отказва и от мира, за да защити истината".

"Днес чрез моя адвокат подадох до Софийската света митрополия, Светия Синод в пълен състав и всички епархийски митрополити документите, с които търся справедливо и канонично разрешаване на възникналите спорове. Не поисках привилегия, нито освобождаване от отговорност. Поисках да бъда изслушан; да зная кой и по какви правила ме съди; да ползвам избрания от мен адвокат; да получа достъп до всички материали; жалбите ми да бъдат разгледани, преди наложените санкции да са произвели необратимите си последици. Поисках също произнасяне по избора на нов игумен и нов Манастирски събор на Църногорската света обител и по молбата ми за канонично освобождаване от Софийската епархия", написа Никанор.

"Поканата ми за помирение и независима медиация остава постоянно отворена. Не се отказвам от истината, за да постигна мир, но не се отказвам и от мира, за да защитя истината. Моля се решението да не бъде победа на една страна над друга, а възстановяване на справедливостта, братолюбието и църковния мир", дабави архимандритът.

Скандалът и реакцията на БПЦ

Още: "Ако Даниил не бъде озаптен, новият разкол е неминуем": Никанор предупреди, че предстоят гонения и натиск в църквата

В свой пространен пост във Фейсбук Никанор нападна остро патриарх Даниил с обвинения в подмяна на православната вяра, насаждане на нетърпимост и омраза, вкарване на църквата в "демоничните кремълски коловози", както и в пренебрегване на сигнали за педофилия. Той го призова "да си иде".

В отговор патриарх Даниил наложи "аргос" на Никанор - забрана за свещенослужение на игумена на Църногорския манастир "Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян".

Според заповедта наказанието е наложено "за държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата".