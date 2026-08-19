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Муцунски забърка Чехия в македонската риторика срещу България

19 август 2026, 16:36 часа 831 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Timco Mucunski
Муцунски забърка Чехия в македонската риторика срещу България

Чехия, която е държава член на Европейския съюз, е готова да помогне за намирането на решение на спора между Северна Македония и България, стана ясно от думите на чешкият външен министър Петер Мачинка след среща с македонския външен министър министър Тимчо Муцунски в Охрид, предава "Информакс". Чешкият министър обяви, че Прага е готова да се включи активно в преговорите, като посочи, че Чехия има добри отношения както със Северна Македония, така и с България. Той разкри още, че чешкият премиер Андрей Бабиш планира посещение в София през следващите три седмици, а спорът между Скопие и София може да бъде една от темите на разговор.

Според Мачинка целта трябва да бъде преодоляване на спорните въпроси и постигане на решение, приемливо и за двете страни. ОЩЕ: Нищо ново от Муцунски: Пак атака срещу България и искания за реципрочност

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Според него въпросът вече не е само двустранен, а част от по-широк европейски процес.

В думите на чешкия външен министър има логика, защото не става въпрос за двустранен проблем, а за европейска преговорна рамка, от която е част и вписването на българите в македонската конституция, което югозападната ни съседка отказва да направи и на практика се самоблокира за ЕС.

„Това вече не е двустранен въпрос между Северна Македония и България, а въз основа на заключенията на Европейския съвет от 2022 г. се превърна в многостранен въпрос“, каза Мачинка. Той оцени, че Европейският съюз има силен интерес от продължаване на разширяването и че трябва да оцени напредъка на Македония до момента, както и отстъпките, които страната е направила в процеса на европейска интеграция. Мачинка подчерта, че Чехия не се застъпва за премахване на единодушието при вземането на решения в ЕС и смята, че решението трябва да се търси чрез консенсус между държавите членки. ОЩЕ: Тимчо Муцунски – върхът на пропагандата или върхът на делюзията (ВИДЕО)

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Чехия македонски българи Република Северна Македония Северна Македония Тимчо Муцунски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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