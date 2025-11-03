Какво е състоянието на сградата на Народното събрание: Кметът на район "Средец" с подробности

Емблематичната сграда на Народното събрание на бул. "Цар Освободител" се реши. Кметът на район "Средец" Трайчо Трайков обясни, че първата част от предписанието за незабавно обезопасяване на опасните участъци около парламента, е свършена. "Аз очаква да получим официално писмо и в него ще бъде описана подробно информацията. Известно е, че нещо се прави", коментира Трайков.

По думите му неговият ангажимент като районен кмет, е да се грижи за безопасността на хората. В идеалния център на София всички ремонтни процедури се забавят. "Напълно е възможно е да е била свършена много работа, но да не се вижда към момента", загатна Трайков.

Той посочи, че когато се влоши здравето на една сграда, общинската администрация издава заповед за забрана за ползване. "Аз не бих искал това да се случи и бих издал заповед за използване на сградата на Народното събрание, но всичко зависи от самия парламент. Ако те казват, че е свършена голям по обем работа, значи наистина е така", смята кметът на район "Средец".

Какво е състоянието на Народното събрание?

Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков алармира, че сградата на "Народно събрание" на площад "Народно събрание" 2 е в тежко състояние и започва да се разпада. Предупреждението си той направи чрез публикация в социалните мрежи.

"Миналата седмица направих на г-жа Киселова официално предписание да предприеме мерки за състоянието на сградата", написа Трайков. По думите му инспекция е установила сериозни щети – подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, следи от влага по цокъла, разпаднали се фуги около гранитните плочи, рушащи се фризове и теч на ръждива вода от декоративната метална ограда.

"Надявам се новият председател на Народното събрание г-жа Назарян (да е жива и здрава, желая й успех!) да вземе въпроса присърце. Не бива да се допуска повторение на случая със стария Нотариат – друга емблематична държавна сграда в район "Средец", която от години е занемарена и се руши. Все пак имаме информация от Министерството на културата, че нещо се предприема", добави кметът.

Сградата на Народното събрание е сред първите обществени постройки, издигнати след Освобождението. Намира се на площад "Народно събрание" 2 и е използвана за парламентарни заседания от 1885 до 2020 г., както и отново между 2021 и 2023 г., припомня "Уикипедия".