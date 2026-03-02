Спорт:

Извозването на пътниците от Близкия изток може да отнеме месец

02 март 2026, 11:52 часа 153 прочитания 0 коментара
Хиляди пътници, сред които и много българи, са блокирани в Близкия изток, след като ескалацията на конфликта в региона доведе до безпрецедентен хаос във въздушното пространство.

Въздушното пространство в голяма част от Близкия изток е практически затворено. Основни авиокомпании като Emirates, Qatar Airways и Etihad са спрели полетите си, а хиляди полети са анулирани. Това заяви Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

"Никой не може да даде прогноза кога точно ще бъдат възстановени редовните полети. Дори и да има анонс за отваряне на въздушното пространство, ситуацията е изключително динамична и решенията се променят в рамките на часове", посочи той.

Извозването ще отнеме поне месец

Засега се очаква въздушното пространство над Дубай да бъде отворено, но Иванджиков е песимист, тъй като вече е имало случаи на излетели самолети, които впоследствие са били принудени да се върнат заради нова ескалация.

Голяма част от самолетите на авиокомпаниите от Обединените арабски емирства и Катар са паркирани на различни летища по света - в Атина, Рим, Истанбул и други градове. Някои полети са били пренасочени, а други са кацали междинно за презареждане, за да се приберат обратно в базите си.

"Дори при възстановяване на полетите, извозването на всички блокирани пътници ще отнеме време - поне месец при оптимистичен сценарий", прогнозира Иванджиков.

Според него правителството на ОАЕ е поело ангажимент да покрива разходите за хотели и храна на блокираните пътници, което облекчава ситуацията, но не намалява стреса и несигурността.

Източник: Getty Images

Летищета остават мишена

Иванджиков коментира, че част от пораженията в региона са нанесени от дронове, а не толкова от ракети. Засега пистите и основната инфраструктура на летищата не са сериозно повредени, което дава възможност при стабилизиране на обстановката те сравнително бързо да възобновят работа, предаде Нова тв.

Експертът обаче е категоричен, че летищата остават потенциална мишена и препоръча на пътниците да не се струпват там, а да изчакват в хотелите си и да следят официалната информация от авиокомпаниите и Министерството на външните работи.

Според него един от вариантите за евакуация е договарянето на т.нар. мирни въздушни коридори. Иванджиков обаче заяви, че това изисква координация между множество държави - включително Иран, САЩ, Израел, Катар и ОАЕ.

"Трябва да се постигне договорка за определен времеви прозорец, в който цивилни самолети да могат да излетят и да извозят пътници. Това е сложен дипломатически процес", обясни той.

Очаква се поскъпване на самолетните билети

Авиационният експерт направи паралел със ситуацията по време на пандемията от COVID-19. По думите му продължителното паркиране на самолети води до сериозни технически и финансови последствия - необходимост от допълнително обслужване, части и консумативи, както и ангажиране на ремонтни бази.

"Колкото по-дълго самолетите стоят на земята, толкова по-трудно и по-скъпо ще бъде връщането им в експлоатация", смята той.

Той допълни, че вече се наблюдава ръст в цената на горивата с около 20%, което неминуемо ще доведе до поскъпване на самолетните билети. Освен това, ако кризата се проточи седмици или месец, могат да възникнат проблеми с намирането на достатъчно места за дългосрочно паркиране на самолетите.

Иванджиков обърна специално внимание и на рязкото увеличение на кибератаките. По данни на експерти по сигурността атаките в засегнатите държави са нараснали многократно - с до 600 пъти, като рискът не се ограничава само до региона, а засяга и Европа.

Според него е необходимо бизнесът и държавните институции да бъдат изключително внимателни и да засилят мерките си за киберсигурност в условията на разрастващ се военен конфликт.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Близък изток Пътници самолети туристи извозване война Иран
