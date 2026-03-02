Любопитно:

02 март 2026, 11:50 часа 509 прочитания 0 коментара
"Хващам бас с шефа на КЕВР, че папката със сметките за ток ще бъде затворена". Или защо забравяме толкова лесно: Анализ

"Мнението ми е изцяло песимистично. Готов съм да се обзаложа, дори с председателя на КЕВР, че нищо няма да излезе от тези проверки. Накрая ще чуем, че между 1 и 5% от жалбите са основателни и може да затворим папката". Това мнение изказа пред БНР Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" относно по-високите сметки за ток и проверките за причините.

"Министърът, без да иска, издаде колко несъстоятелен е подходът на КЕВР, тъй като той каза, че когато дойде жалба в КЕВР, тя се изпраща в електроснабдителното дружество и след това КЕВР чака да се върнат обратно отговори от дружеството, т.е. дружеството проверява себе си за грешки. С този подход не може да очаквате да получите много резултати", обясни той.

По думите му ако искаме да търсим някакво решение, трябва да дефинираме проблема, а той е системен: "Проблемът не е съвкупност от 1200 жалби. Проблемът издава нещо по-системно. Тези неща се случват от 20 години. Всяка година се повтаря. И щом всяка година се повтаря, следователно имаме някакъв неразрешен проблем".

Според него КЕВР трябва да дефинира хипотезите. А те са две: "Едната хипотеза е, че гражданите са неориентирани и нещо са объркали (казвам го с ирония) и подавайки жалбите, просто нещо не са разбрали. Втората хипотеза е, че дружествата нещо са объркали - тук го казвам вежливо и дипломатично. Тръгвате по двете пътеки - и в двата случая вие имате голям проблем. Вторият случай е много по-страшен, защото най-малкото не е направено нищо, за да има гаранция, че не може да се злоупотребява от страна на електроснабдителните дружества".

Пред БНР Богомил Николов отбеляза, че около Коледните празници има 10-12 дни, когато никой не работи. По думите му това създава риск електромерите да не бъдат отчетени на точната дата. След това се получава, че едната фактура е за 20 дни, а следващата - 40, което е проблем, обясни той и подчерта, че със срока може да се злоупотребява.

"Задачата на КЕВР е да формулира вярно хипотезите и оттам нататък да каже какви гаранции има, че тези хипотези не могат да се случат".

Според него не трябва да се търсят политически разсъждения по темата и не трябва разговорът да се измества в такава посока. Разговорът трябва да остане строго регулаторен и в рамките на това, което регулаторът може да направи, категоричен бе Николов:

"А той може да направи всичко, стига да формулира вярно въпроса и стига да спрем с абстрактното говорене. Трябва да се търси чисто обективното състояние, основано на данни. За съжаление, това не се случва".

Има ли предизборни трикове?

За него е лош знак, че сега КЗП и КЕВР правят отделни проверки. Според него ще е много лошо, ако има заиграване с изборите: "Ако изборите бъдат повод този системен проблем да бъде решен, аз ще бъда най-щастливият човек, но не съм оптимист".

"Този проблем си остава нерешен година след година. Ние сме като една надраскана грамофонна плоча, която върти един и същи оборот година след година. Догодина по това време най-вероятно пак ще обсъждаме темата със същия шанс за успех", подчерта Николов и изказа мнението си, че хората трябва да покажат гнева си: "Трябва да станем по-настоятелни и да не забравяме толкова лесно".

