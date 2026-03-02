Kaufland получи Златен знак за дарителство на работното място

Kaufland България беше отличена със Златен знак за дарителство от работното място в рамките на годишната инициатива „Отговорна компания – отговорни служители“. Отличието се връчва от фондация BCause за компании, които утвърждават дарителството на работното място и създават възможности за ангажираност на служителите в каузи с обществена значимост.

Дарителството е ключова част от устойчивата социална политика на Kaufland България, която ритейлърът развива под мотото „Действията носят промяната“. През 2025 г. компанията продължи да интегрира благотворителността като част от своята корпоративна култура, а екипът ѝ се включи в редица значими каузи и акции в подкрепа на организации и хора в нужда. Сред водещите инициативи е вътрешният дарителски фонд на веригата „Дари здраве“, създаден през 2023 г. за подпомагане на служители и техните деца до 18 години при нужда от лечение или здравна помощ. До момента в него са се включили над 700 служители. Със събраните от Фонда средства са подкрепени общо 11 служители на компанията. Те са получили финансиране за спешни медицински интервенции и лечения.

През изминалата година служителите на Kaufland активно се включиха и в редица доброволчески инициативи. Над 200 души участваха в почистването на бреговете на р. Стряма, където бяха събрани над 2,8 тона отпадъци. Други над 250 служители се включиха в съвместен проект с Българския туристически съюз, като помогнаха за премаркирането и почистването на над 400 км туристически маршрути в страната. В края на годината доброволци от компанията помагаха в социалната кухня „Пророк Илия“ и подкрепиха на място общинските приюти за безстопанствени кучета в София, които получиха от компанията дарение от 12 тона кучешка храна. Традиционният вътрешен коледен базар на Kaufland също обедини усилията на компанията и нейните служители около каузата на Фондация „За нашите деца“, за която бяха събрани общо 4000 лв.

Освен чрез ангажираността на своите служители, Kaufland България реализира социални проекти и в партньорство с утвърдени организации в страната. Сред тях са кампаниите „ДАРИ“ съвместно с DMS, програмата „Топъл обяд“ на Българския Червен кръст, подкрепата за „Българската Коледа“ и пострадалите от пожарите в страната, дарения за хранителни банки, екологични инициативи и подкрепа за научни и образователни каузи.

Годишният знак за дарителство е инициатива на фондация BCause, в партньорство с Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ).