Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

КФН погна застрахователите за "надути" цени на "Гражданската отговорност"

28 април 2026, 12:06 часа 364 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Комисията за финансов надзор (КФН) ще проверява начина на формиране на цените на застраховка "Гражданска отговорност". Регулаторът се самосезира след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова.

Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на „Гражданска отговорност“.

Отправена и покана към представителите на мотообщността за среща в КФН. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата.

По-рано стана ясно, че мотообщността готви протест заради отпадане на опцията застраховката "Гражданска отговорност" да се плаща разсрочено и заради поскъпването ѝ. Мотористи се оплакаха, че според тях повечето застрахователни компании вече не давали "Гражданска отговорност" да се плаща на вноски, освен това ако не се плаща годишна застраховка, било два пъти по-скъпо. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
КФН Мотористи Гражданска отговорност застраховка
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес