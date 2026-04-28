КФН погна застрахователите за "надути" цени на "Гражданската отговорност"

Комисията за финансов надзор (КФН) ще проверява начина на формиране на цените на застраховка "Гражданска отговорност". Регулаторът се самосезира след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова.

ОЩЕ: 78 клуба на мотористи се оплакват от "Гражданска отговорност"

Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на „Гражданска отговорност“.

Отправена и покана към представителите на мотообщността за среща в КФН. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата.

По-рано стана ясно, че мотообщността готви протест заради отпадане на опцията застраховката "Гражданска отговорност" да се плаща разсрочено и заради поскъпването ѝ. Мотористи се оплакаха, че според тях повечето застрахователни компании вече не давали "Гражданска отговорност" да се плаща на вноски, освен това ако не се плаща годишна застраховка, било два пъти по-скъпо.