Спорт:

Климатични емоции. Месечна прогноза за времето за май 2026 г.

29 април 2026, 12:37 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Новият месец май ще започне със сравнително студено време, на много места в страната с валежи от дъжд, в планините над 1000 м – от сняг. Около средата на първото десетдневие валежите постепенно ще спрат и ще се установи предимно слънчево време. Температурите ще се повишат и ще са около климатичните норми. През последните дни от периода отново се повишава вероятността за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на повече места в страната показва прогнозата за времето на НИМХ.

Второто десетдневие

През второто десетдневие температурите ще са около и по-високи от обичайните. По-голяма вероятност за синоптична обстановка с краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици има през периода 12-16 май, когато и температурите за кратко относително ще се понижат. През втората половина от десетдневието се очаква да бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността и малка вероятност за изолирани краткотрайни следобедни валежи.

До края на периода

В началото на третото десетдневие от месеца въздушната маса над страната ще се лабилизира и до средата на периода има повишена вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност, валежи и гръмотевични бури. Температурите ще са около нормалните за периода. През втората половина от десетдневието изгледите са за слънчево и сравнително топло време.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
прогноза за времето времето месечна прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес