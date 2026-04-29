Климатични емоции. Месечна прогноза за времето за май 2026 г.

Новият месец май ще започне със сравнително студено време, на много места в страната с валежи от дъжд, в планините над 1000 м – от сняг. Около средата на първото десетдневие валежите постепенно ще спрат и ще се установи предимно слънчево време. Температурите ще се повишат и ще са около климатичните норми. През последните дни от периода отново се повишава вероятността за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на повече места в страната показва прогнозата за времето на НИМХ.

Второто десетдневие

През второто десетдневие температурите ще са около и по-високи от обичайните. По-голяма вероятност за синоптична обстановка с краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици има през периода 12-16 май, когато и температурите за кратко относително ще се понижат. През втората половина от десетдневието се очаква да бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността и малка вероятност за изолирани краткотрайни следобедни валежи.

До края на периода

В началото на третото десетдневие от месеца въздушната маса над страната ще се лабилизира и до средата на периода има повишена вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност, валежи и гръмотевични бури. Температурите ще са около нормалните за периода. През втората половина от десетдневието изгледите са за слънчево и сравнително топло време.

