Кои са ярко диктуващите тенденденции за пролетен грим през тази година?

Оставяме за предишната година матовите червила и бледо кафявите сенки в грима, за да можем да посрещнем пролетта на 2022 г. с най-новите и актуални трендсетър тенденции относно ярко забележителния вид на лицето ни. Кои са тазгодишните цветове в мейкъп визиите и кои продължават да бъдат водещите бюти течения в настоящия пролетно-летен сезон, ще разгледаме в следващите редове.

Натуралният външен вид продължава да доминира

Преди да преминем към последните модни влияния в гримирането трябва да споделим, че и тази година натуралният и ненатрапчив външен вид си остава най-предпочитаната и водеща бюти тенденция, която можем да следваме в настъпващите топли и слънчеви дни. Колкото по естествено и добре поддържано изглежда нашето лице, толкова повече ще успеем да се впишем в най- съвременните модни съвети на редица известни мейкъп специалисти по света. Но сияйният и естествен вид не означава, че просто трябва да оставим всички гримове и козметични средства настрана. Освен нужните почистващи и подхранващи продукти, трябва да използваме и най-подходящите soft glam гримове, с които да успеем да придадем така търсеното и желано натурално излъчване за нашето лице.

Цветът за 2022 г., без който не можем

Според световно известната компания Pantone, определяща водещите цветове през последните години не само в бюти индустрията, но и в редица дизайнерски съсловия, цветът през 2022 г. ще бъде Very Peri - поглъщащ с мекотата и ненатрапчивостта си лилав нюанс, който ярко ще диктува модните направления през оставащите месеци. Ако искаме да приложим лек и деликатен вечерен грим за специално събитие или просто искаме да вкараме малко актуалност в ежедневието си през 2022 г., то определено Very Peri ще трябва да бъде нашия пръв и предпочитан избор. От очната ни линия до често използваните сенки за очи, леко млечният и с пастелен нюанс на лилавото цвят се оказва вярната и водеща тенденция при тазгодишното гримиране. Сега в периода 14 март - 3 април, можем да открием до 25% намаление на всички продукти от собствената марка на козметичния бранд Douglas (в това число палитра от различни сенки, спирали за очи, червила, хидратиращи маски за лице и други), който е новият представител в секция партньори на мобилното приложение Lidl Plus. Офертата ще е валидна при представяне на приложението Lidl Plus и кода за отстъпка, генериран в него, на касите във всички парфюмерии DOUGLAS или BEAUTY|ZONE, като отстъпката важи и за поръчки онлайн, където единствено трябва да въведем кода за отстъпка в съответното поле в потребителската кошница на двата козметични бранда.

Съблазнителните устни

Както казахме по-рано в нашия материал, тази година прибираме матово-кафявите червила в шкафчето на разкрасителната ни тоалетка и на тяхно място поставяме всички свежи и искрящи гланцове и балсами за устни, които определено ще водят бюти тенденцията през 2022 г. Искаме да придобием красив и съблазнителен външен вид през тази година, благодарение на нашите устни? То тогава задължително трябва да заложим на по-близки до природата цветни нюанси, като прасковен или коралов цвят. Ако искаме да затвърдим вкуса си, че следваме последните модни тенденции в гримирането, то определено можем да опитаме и с цвета Very Peri - със сигурност дързък цвят за устни, но всеки може да използва точно онези нюанси в ежедневието си, с които се чувства най-добре, така че защо не!

Това бяха нашите кратки и актуални съвети за това как да бъдем в крак с гримирането през тази година, като вие не се притеснявайте да използвате приложението Lidl Plus, където освен отстъпки за козметични продукти в секцията Партньори ви очакват и още много други специални предложения, изцяло подходящи за всяко едно ежедневие.