Добри новини: Намаляват фаталните инциденти на морето

Фаталните инциденти на морето са намалели това лято и въобще тази година в сравнение с миналата. Това научи Actualno.com от шефа на Водноспасителната служба към Българския червен кръст (БЧК) Антон Налбантов, който направи уговорката, че разполага с официална статистика само за първите пет месеца на годината, а останалата е неофициална и обхваща периода от 1 юни до днес - 8 август 2025 година. Стана ясно, че за първото петмесечие за годината случаите на удавяния са по-малко в сравнение с миналата година - общо 16 при 22 за миналата година.

"С данните, които разполагаме и съпоставяме с миналогодишните случаите от 1 юни до 8 август са значително по-малко, отколкото миналата година, особено на море. Миналата година беше пикова и за цялата година бяха 47 случаите, което е доста, дори бяха малко повече, отколкото във вътрешността на страната. Обичайно в каналите и язовирите се случват повече инциденти с фатален край, но миналата година беше обратно. За момента до началото на август - те са по-малко, съпоставено с миналата година и то доста по-малко като брой. Ориентировъчно са около 15, но с уговорката, че това са неофициални данни", обясни още Налбантов.

Той изрази надежда до края на активната част на сезона да няма повече нещастни случаи, макар че вчера има регистриран случай на "Ракутино". ОЩЕ: Силното течение го завлече: 18-годишно момче изчезна в морето

Съвети към туристите

За целта шефът на Водноспасителната служба отправи апел към туристите и летуващите да ползват за къпане и плуване охраняеми и сигурни места, като морските плажове с постове, плувни басейни и аквапаркове и други водни площи, които са осигурени с водноспасителна дейност и медицинско обслужване.

"Когато са там да спазват основните правила за водна безопасност, да не говорим, когато летуват и са на неохраняеми места. Да не влизаме в бурно море, да не влизаме в непознати води, ако се касае за язовири, канали, да се избягват всякакви влизания, да не влизат след употреба на алкохол и обилно хранене", добави Налбантов.

Налбантов коментира и така наречените мъртви течения в морето, като уточни, че е имало случаи да се появат и преди авгтуст месец, но това се случва по-рядко. "Сега в месец август с настъпването на климатични промени, започват да духат така неречените мелтеми, които предизвикват по-големи вълнения, след което започват остатъчни вълнения и се появяват тези мъртви течения, които са опасни и стават причина за възникването на инциденти особено с неопитни плувци и с граждани, които подценяват ситуацията на морето и своите възможности", добави още Налбантов.

Изгубени на плажа: Налбантов призова родителите да наблюдават децата си

Налбантов обърна внимание на една тенденция сред родителите, които често оставят децата си на плажа на "волна програма".

"Родителите трябва да бъдат на една ръка разстояние от децата си и да ги държат под постоянно наблюдение. Да не разчитат на спасителя, че той може да наблюдава техните деца, т.е. да наблюдава едновременно на един плаж десетки, дори стотици деца", каза Налбантов. Той уточни, че това не влиза в задълженията му, а и не е нормално да се превръща в забавач на децата.

Според него така ще се избегнат инциденти с фатален край с деца. По думите му обаче най-често се стига до изгубване и спасителите са ангажирани да издирват децата на родителите, които са ги оставалис часове на плажа, разчитайки, че щом има спасители - децата са на сигурно място.

"Да, но не е така. Спасителите имат други ангажименти и други грижи на поста", добави още Налбантов. ОЩЕ: "С морето шега не бива": Спасителите на плажа са с ново работно време

Обучението на спасители

Шефът на Водноспасителната служба към БЧК увери, че няма отстъпление в броя на обучените спасители, а лек подем и дори ръст в интереса към курсовете от страна на кандидатите.

"Трета, четвърта година запазваме бройка около 800 обучени и малко над нея. За миналата година общият брой във всички квалификационни степени за басейн, за плаж, за старши спасители и инструктури е 803, което не е малко. Най-много от тях са за басейн - близо 550. Около 250 са за море и останалите са за инструктури. До 1 август тази година обучените спасители са 670. До края на годината надяваме се, че дори ще бъдат повече като бройка от тези 803 в края на годината", заяви още Налбантов. ОЩЕ: Извадиха труп на млад мъж от морето