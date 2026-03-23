Кои със сигурност влизат в парламента и кои се борят да минат 4-процентната бариера? Парламентарна формула според "Тренд"

"Прогресивна България" остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват на предстоящите избори. Втора са ГЕРБ с 19,7%, а на трета позиция са ПП-ДБ с 11,8%. Това показват данните от националното представително проучване на изследователския център “Тренд” по поръчка на “24 часа”. То е проведено в периода 13 – 19 март 2026 г. чрез пряко стандартно интервю лице в лице сред 1001 пълнолетни граждани.

ОЩЕ: Димитър Ганев: На изборите през април се очаква мобилизация на протестния вот

Плътно зад тях стои ДПС - Ново начало с 10,5%, а "Възраждане" е на пета позиция с 7,9%.

БСП - Обединена левица остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите.

Под черта остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта се появява през този месец и формацията около Николай Попов "Сияние" с 2,9%. След нея се нареждат "Има такъв народ" - с 2,6%, АПС - с 1,7% и "Величие" - с 1,5%.

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "Не подкрепям никого", който е 1,7%, уточнват от социологическата агенция.

Избирателна активност

Декларираната избирателна активност за предстоящите избори стои без промяна в сравнение с предишното проучване на „Тренд“ през февруари. 59% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на парламентарните избори. Това означава, че можем да се очаква около 3.100 милиона български граждани пред урните на 19 април.