Кой има имен ден днес, 17 ноември 2025 г. Честито!

На 17 ноември 2025 г. имен ден отбелязват всички, които носят името Григорий, Григория и производните им. Св. Григорий живял през ІІІ век. Той се родил в езическо семейство и до кръщението се наричал Теодор. Веднъж нощем на епископ Григорий се явила св. Богородица със св. ап. Йоан Богослов, който в кратки думи му изложил високото учение за светата и неразделна Троица. Думите му били записани, а Григорий получил дар на чудотворство. Цялата Православна църква го почита и до днес като велик св. отец и чудотворец и го нарича "втори Мойсей" с думите на св. Василий Велики.

Имени дни през ноември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят празник бъде изпълнен със светлина и признание към човешките ти качества. Бъди жив, здрав, заобиколен от любими хора! Празнувай до зори!

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив, успешен и удовлетворен от себе си и от живота, който водиш. Нека Св. Григорий бди над теб и над делата ти!

На този ден ще ти пожелая само две неща - никога и винаги. Никога - нещастен и винаги щастлив! Честит имен ден!

Нека цялото щастие на Земята бъде събрано в твоето сърце, а очите ти винаги да греят със светлината на любовта! Не забравяй, че формулата за успех е споделеността!

Честит празник! Нека енергията на деня те зареди за цялата година и тя да бъде изпълнена с любов, късмет и пътеводна светлина към твоя успех и благополучие! Наздраве!

