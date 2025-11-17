След опасно селфи: Родителите на екстремните тийнейджъри няма да бъдат глобени

Срещу родителите, чиито деца се качиха на висока сграда, за да си направят селфи, няма да бъдат съставени актове, но са им написани предписания да бъдат по-внимателни и да знаят къде са децата им. Това обясни комисар Антон Дерменджиев в ефира на Нова телевизия. По думите му на собственика на сградата ще бъдат написани актове и вероятно ще плаща глоби.

Припомняме, че четири деца бяха спасени след акция на полицията и на пожарната в София. Тийнейджърите се качили на покрива на изоставена сграда в кв. "Овча купел", за да си направят селфи, но се оказали в капан. Екипите на пожарната са ги свалили след почти два часа усилия. Децата са в добро състояние.

"Не се знае кой е собственикът на изоставената сграда, а достъпа до нея е напълно свободен. Който иска, може да влезе и да се катери. Това не е редно, тъй като има изгнили дъски и необезопасени стълби. Сигнализирали сме общината да издири собственика и да обезопаси обекта", каза комисар Дерменджиев.

Той обясни, че сигналът за децата е подаден от случайно преминаващ гражданин, който е видял, че са на най-горната част на сградата и явно се е притеснил, че може да пострадат.

"Пожарната помогна много за свалянето на децата. Стресирани бяха като ги свалиха", посочи той.