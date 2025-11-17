Продажба на "Лукойл" или арбитражно дело: Говори Александър Николов

„Не е хубаво да се персонифицира, а да се сложи логиката отзад за решението на правителството да издигне Румен Спецов за особен управител в „Лукойл“. Какво би било по-доброто предложение? Оттук нататък следват задачите пред особения управител, след като стана ясно, че ще получим дерогация от САЩ“. Това заяви пред БНТ бившият министър на енергетиката Александър Николов.

Той запита кой ще ръководи НАП, след като има толкова спорен бюджет.

Според него и ГЕРБ, и ПП-ДБ да са много щастливи от назначаването на Спецов за особен управител. Ако не са щастливи от назначението, да кажат защо не са щастливи, призова Александър Николов

Какво ще направи Румен Спецов в "Лукойл"?

Снимка: Getty images

Той настоя от Румен Спецов да изсветли процеса на горивата и тяхната доставка, както и да преглежда структурата на финансовите потоци. Към момента особеният управител е натоварен с доста тежести и отговорности, като следват разговори със собственика на рафинерията. Всяко едно решение, което следва оттук нататък трябва да бъде координирано и потвърдено. Ако не се нарушават интересите на рафинерията в Бургас, няма да има нужда от арбитражно дело, подчерта Александър Николов.

„Рафинерията в Бургас е стратегически актив не само за Балканите, но и за Югоизточна Европа, като текат достатъчно стратегически интереси за смяна на собствеността или на отделни дружества към „Лукойл“. Самата продажба ще се случи на няколко етапа. Най-вероятно първият етап ще е етап на разговор на ниво собственик на компанията. Може да има продажба и на всички активи със собственика, но би било много странно, ако сделката е одобрена и ние да кажем „Не“, посочи Николов.

Бившият министър на енергетиката се надява всички да са съгласни с продажбата на „Лукойл“, за да няма арбитражно дело. Александър Николов се надява държавата да не стане собственик на рафинерията в Бургас.

