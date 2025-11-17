Любопитно:

Продажба на "Лукойл" или арбитражно дело: Говори Александър Николов

17 ноември 2025, 08:06 часа 330 прочитания 0 коментара
Продажба на "Лукойл" или арбитражно дело: Говори Александър Николов

„Не е хубаво да се персонифицира, а да се сложи логиката отзад за решението на правителството да издигне Румен Спецов за особен управител в „Лукойл“. Какво би било по-доброто предложение? Оттук нататък следват задачите пред особения управител, след като стана ясно, че ще получим дерогация от САЩ“. Това заяви пред БНТ бившият министър на енергетиката Александър Николов.

Още: Ветото на президента падна, "Лукойл" вече може да бъде национализиран

Той запита кой ще ръководи НАП, след като има толкова спорен бюджет.

Според него и ГЕРБ, и ПП-ДБ да са много щастливи от назначаването на Спецов за особен управител. Ако не са щастливи от назначението, да кажат защо не са щастливи, призова Александър Николов - Още: Борисов да внимава с Тръмп, санкциите "Магнитски" му бяха на косъм: Предупреждение от Бойко Ноев

Какво ще направи Румен Спецов в "Лукойл"?

Снимка: Getty images

Той настоя от Румен Спецов да изсветли процеса на горивата  и тяхната доставка, както и да преглежда структурата на финансовите потоци. Към момента особеният управител е натоварен с доста тежести и отговорности, като следват разговори със собственика на рафинерията. Всяко едно решение, което следва оттук нататък трябва да бъде координирано и потвърдено. Ако не се нарушават интересите на рафинерията в Бургас, няма да има нужда от арбитражно дело, подчерта Александър Николов.

Още: Ще ни стигне ли горивото и какво ще стане с "Лукойл": Отговорът от Петролната асоциация

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Рафинерията в Бургас е стратегически актив не само за Балканите, но и за Югоизточна Европа, като текат достатъчно стратегически интереси за смяна на собствеността или на отделни дружества към „Лукойл“. Самата продажба ще се случи на няколко етапа. Най-вероятно първият етап ще е етап на разговор на ниво собственик на компанията. Може да има продажба и на всички активи със собственика, но би било много странно, ако сделката е одобрена и ние да кажем „Не“, посочи Николов.

Бившият министър на енергетиката се надява всички да са съгласни с продажбата на „Лукойл“, за да няма арбитражно дело. Александър Николов се надява държавата да не стане собственик на рафинерията в Бургас.

Още: "Управляващите си играят с огъня, "Лукойл" може да ни струва скъпо": Атанас Атанасов пред Аctualno (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Лукойл Лукойл Нефтохим война Украйна санкции Русия продажба Лукойл
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес