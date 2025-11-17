Борисов да внимава с Тръмп, санкциите "Магнитски" му бяха на косъм: Предупреждение от Бойко Ноев

Бойко Борисов не знае с какви хора си има работа. Това заяви Бойко Ноев, министър на отбраната в първото служебно правителство на България, водено от Ренета Инджова. Ноев визира с думите си Доналд Тръмп и семейството му, като разясни тезата си пред bTV.

Бойко Борисов беше на косъм от санкции по "Магнитски", трябва много да внимава и да не парадира с "чичото отвъд Океана", защото когато на Васил Божков бяха наложени санкции, имаше изречение, че е защото е давал подкуп на действащ политически лидер. На това определение отговаряше Бойко Борисов, заяви Ноев. Точното изречение в обяснението за санкциите е: "По-рано тази година Божков също е планирал да осигури парична сума за бивше българско длъжностно лице и за български политик, с цел Божков да бъде подпомогнат да създаде канал, през който руски политически лидери да оказват влияние върху български правителствени служители" - Още: САЩ обявиха санкции срещу Делян Пеевски и Васил Божков

Предупреждението на Ноев беше заради думите на Борисов за дерогацията за "Лукойл Нефтохим" от страна на САЩ: "Било каквото било, вече ще бъде каквото беше". Бившият ни министър на отбраната прочете това като защита на руския интерес в България, предвид закона за "Лукойл" и особения управител, чиито решения не подлежат на съдебен контрол, а това е предпоставка Русия да ни осъди на международен арбитраж. Законът е противоконституционен в частта да се продаде рафинерията без дума да има собственика ѝ.

Ноев се възмути и, че унгарският външен министър Петер Сиярто беше допуснат да дойде в България и то на посещение при президента Румен Радев, за да разпространява антиукраински позиции. Това не е случайно, Сиярто изпълнява определен дневен ред, подчерта бившият ни министър на отбраната, ясно намеквайки, че този дневен ред не е дневният ред на България. За Ноев действията на Радев, след като се чака той да е опора на борбата против завладяната ни държава, не вдъхват оптимизъм - Още: Не управлява правителството, а някой изотзад. От България нищо не зависи - решават Вашингтон и собствениците на рафинерията