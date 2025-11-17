20 лв. в джоба: Колко деца получиха безплатни антибиотици

Мярката за предоставяне на безплатни антибиотици на деца до 7 години, финансирана от Здравната каса, вече е в ход. НЗОК започна да заплаща медикаментите напълно, след като те бяха включени в Позитивния лекарствен списък.

Данните показват, че за първите 3 месеца след влизането в сила на мярката, малко над 700 са децата, на които са изписани безплатни антибиотици. Това е спестило средно по 20 лева на семейство.

Педиатрите с особено мнение

В изготвения от Касата списък на безплатните лекарства от началото на юли попадна един вид антибиотик в две форми, а след това към него бяха добавени още 3 продукта.

Педиатрите обаче имат особено мнение за подбора на медикаментите. Д-р Евгени Крайселски, който има практика в София, заяви, че половината от въпросните антибиотици не са първи избор на колегите му, предаде БНР.

Според него трябва да се обърне особено внимание на процеса на разглеждане на нови 4 лекарства, които да се включат.

"По-бързо да влезе противогрипният препарат, аналог на "Тамифлу". Това ще е от полза за хората, тъй като те не са много евтини, а вълната тепърва предстои", заяви педиатърът.

Нужда от разширяване на списъка

Списъкът на безплатните лекарства трябва да се разшири с други видове продукти, допълни той.

"За мен е разумно, тъй като все повече се увеличава бройката на децата с алергии, да се включи някакъв противоалергичен препарат", смята д-р Крайселски.

Данните сочат, че най-много пари при боледуване на децата семействата дават за капки за нос, сиропи за кашлица и имуностимулатори.