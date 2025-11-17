Терзиев прави опити да заобиколи длъжността на главния архитект: Панайотова кани кмета на четири очи

„Искам директно в очите в разговор да чуя какви могат да бъдат мотивите за поисканата ми оставка, аз ли съм прекалила, че съм нарушила поети ангажименти, защото не ми е ясно. Настъпила съм доста интереси, но няма как да направя извод в ефир, без да има доказателства“. Това заяви главният архитект на София арх. Богдана Панайотова пред БНТ.

Тя се аргументира, че е спряла проекти за небостъргача до Черни връх, спрени са и превишавания за застроявания със заобикаляне на закона, с проверките по речните корита и др.

Как ще се развие казусът около главния архитект и кмета?

Главният архитект обясни, че е нямала разговор с кмета на София Васил Терзиев. Причината – главният архитект е била в болница и сега е на домашно лечение. „Желанието за разговор е взаимно и такъв ще бъде проведен след завръщането ми на работа“, добави архитект Панайотова.

Според нея странното е, че създаването на нов зам.-кмет по градоустройството го е поддържала като теза. „Създаването точно в този вид действително не е много ясно дали е законово и дали не се изземват част правата на главния архитект. Не мисля, че аз имам противоречия с Терзиев точно за тази пост. Правят се начини за заобикаляне на длъжността на главния архитект“, коментира Панайотова.

Тя не знае как би работила с архитект Любо Георгиев, като заместник-кмет по градоустройството. Панайотова не знае какво точно е неговото мислене и какво ще прави като зам.-кмет.

„Позицията на главния архитект е доста сериозна заради огромното застрояване, липса на инфраструктура и добра градска среда. Нормално е да има натиск от инвеститори и бизнес. В началото при започване на моята работа имахме сериозен разговор, с което поехме ангажименти да има по-голяма публичност, прозрачност, оповестяване на всичко, което се случва. Не мисля, че съм нарушила обещанията и заявките, които съм дала“, защити се арх. Панайотова.

