Кой има имен ден днес, 23 август 2025 г. Честито!

На 23 август 2025 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Витан, Вълкадин, Вълко, Вълкан, Въльо, Вълкана, Ириней. На този ден празнуват всички, чиито имена са производни на вълка. Името Вълко е славянско и било използвано като заклинание срещу нападения от вълци. Преводът му е "храбър и смел като вълк".

